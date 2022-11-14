Тульский «Арсенал» одержал вторую победу подряд Фото: материалы пресс-служб

Туляки начали солидно, контролируя мяч и осаждая штрафную гостей, вынуждая южан почти в полном составе обороняться. Казалось, гол – дело ближайших минут.

Но случилось обратное. Краснодарцы получили право на угловой, подключившийся на стандарт защитник Гайворонский нанес первый удар, на который Левашов среагировал. Мяч снова вернулся к нападающему гостей, и он с линии вратарской пробил в сетку – 0:1.

Это не смутило хозяев поля, а скорее подзадорило. Оружейники не раз создавали острые моменты у ворот гостей, но до перерыва красно-желтые так и не подобрали ключей к воротам дубля «Краснодара».

После передышки туляки добавили агрессии в атаке. Это дало свой результат, и на 65-й минуте Ткачев и Панченко сыграли на Алиева, а тот низом пробил на исполнение с семи

метров, хотя и не обошлось без рикошета – 1:1. Натиск «Арсенала» продолжился, и спустя пару минут туляки вышли вперед. Кайнов выкатил мяч Ткачеву, который из пределов штрафной поразил нижний угол ворот – 2:1. Краснодарцы тоже активизировались, но оборона туляков играла без сбоев.

Окончательный счет установился ближе к финальному свистку. На 82-й минуте Яковлев отличным пасом отправил в прорыв Луценко, Евгений бить с острого угла не стал, подключив в центре штрафной Алиева. Камран же увидел свободного Панченко, и спустя мгновение лидер лиги по числу ударов Панченко венчал эффектную комбинацию ударом под перекладину – 3:1.

Таким образом победа над аутсайдером турнирной таблицы позволила самим оружейникам подняться на третье место.

«Арсенал» - «Краснодар-2» - 3:1 (0:1)

Голы: Гайворонский (20, 0:1), Алиев (65, 1:1), Ткачев (68, 2:1), Панченко (82, 3:1).

«Арсенал»: Левашов, Суханов (Сокол, 55), Сериков, Григалава, Насыров, Померко (Кайнов, 22), Яковлев, Ставпец (Алиев, 55), Ткачев (Кангва, 89), Панченко, Луценко (Аджоев, 89).

«Краснодар-2»: Штепа, Исаенко, Арутюнян (Кучугура, 77), Гайворонский, Пузанов, Ндука (Берснев, 40), Плотников, Кратков (Кокоев, 62), Самко, Карпов (Губжоков, 77), Халназаров (Иванов, 62).

13 ноября. Тула. Центральный стадион, 2112 зрителей. Судьи Михаил Черемных (Пермь), Наиль Сейфетдинов (Казань), Андрей Кужелев (Пикалево).