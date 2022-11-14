Утреннюю Тулу сковало пробками из-за ряда ДТП Фото: соцсети

Утром, 14 ноября, почти полностью оказалась парализована улица Металлургов на участке от остановки «Быткомбинат» до развязки с Восточным обводом. Причина: ДТП на улице Ложевой в районе дома № 145. Впрочем, на самой Ложевой ситуация лишь немногим лучше. Здесь формированию пробки послужила авария на перекрестке с улицей Кирова.

По сообщению городского ситуационного центра, в настоящее время движение транспортных средств на дорогах оценивается в 4-5 баллов, средняя скорость порядка 29-30 км/ч. Основные участки затруднения движения на пр. Ленина в районе Зеленстроя, ул. Октябрьская, ул. Ложевая, ул. Металлургов, ул. Калинина. Совокупная длина пробок составляет порядка 11 км.