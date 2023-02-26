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Происшествия26 февраля 2023 12:00

Возле ТРЦ Макси в Туле избили подростка

Прокуратура проводит проверку
Источник:kp.ru
Возле ТРЦ Макси в Туле избили подростка

Возле ТРЦ Макси в Туле избили подростка

Фото: соцсети

25 февраля около ТРЦ Макси в Туле группа подростков избили 17-летнего парня. По предварительной информации, причиной конфликта стал внешний вид молодого человека. За дракой наблюдало около 100 человек на улице.

В данный момент прокуратура Тульской области проводит проверку. По её результатам будут приняты исчерпывающие комплексы мер реагирования.

Также по поручению председателя СК России по данному факту следственным отделом по Пролетарскому району города Тула СУ СК России по Тульской области организована доследственная проверка.

В результате происшествия подросток получил незначительный повреждения.

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