27 февраля в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 10:30 - ул. Гоголевская, 65; ул. Бундурина, 29, 31, 35, 39, 43; ул. Свободы, 38, 38-а; ул. Ф. Энгельса, 40;
с 9:00 до 12:00 - ул. Кирова, 194, 196, 198, 198-б, 200, 202, 202-а, 202-б;
с 9:00 до 15:00 - п. Михалково: ул. Косогорская; ул. Воронежская; ул. Российская; ул. Тверская; ул. Михалковская; ул. Волжская; ул. Самарская; ул. Невская; ул. Окская; Балтийская; ул. Донская; ул. Смоленская; ул. Саратовская; 1-й Михалковский пр-зд; 2-й Михалковский пр-зд; 3-й Михалковский пр-зд; 4-й Михалковский пр-зд; 5-й Михалковский пр-зд; Колхозный пер.;
с 9:00 до 16:00 - ул. Шухова, 18, 20, 22; Мясново: ул. Рогова, 52-58 (чётн.); 8-й пр-зд, 55-71 (нечётн.), 54-74 (чётн.), 55-б, 54-б; 9-й пр-зд, 53-а, 53-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.); 10-й пр-зд, 41-63 (нечётн.), 44-а, 44-б, 44-в, 45-а, 46-а, 42-а, 42-60 (чётн.), 50-а; ул. Воздухофлотская, 84, 86, 57, 34-48 (чётн.); пер. 1-й Шоссейный, 1, 2-8 (чётн.); пер. 2-й Шоссейный, 1-12 (чётн.); Одоевское ш., 60-68 (чётн.); Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-а, 37, 39, 43-а; ул. Болотова, 21-а, 21-53 (нечётн.), 24-66 (чётн.); ул. Профсоюзная, 22; 7-й пр-зд, 41-59 (нечётн.), 56-а, 56-74 (чётн.); ул. Рогова, 18, 20, 22, 22-а; 6-й пр-зд, 70; 8-й пр-зд, 73; ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Газовая, 33-47 (нечётн.), 42-а; пер. Репина, 18-24 (чётн.), 15-29 (нечётн.); ул. Ивано Франко, 23-41 (нечётн.), 12-34 (чётн.); ул. Ватутина, 24-42 (чётн.), 23-41 (нечётн.); ул. Щепкина, 20-50 (чётн.); Епифанское ш., 38; ул. Щепкина, 2-18 (чётн.); ул. Газовая, 40, 42; ул. Ватутина 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.); Епифанское ш., 37-57 (нечётн.); ул. Ив.Франко 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10; п. Косая Гора: ул. Колхозная (Латинская), 13, 14, 15, 16, 17; ул. Садовая, 44, 46, 48, 50, 52, 54; дер. Судаково: 1-й пр-зд Шмидта, 18; СНТ "Металлург-5"; ул. Переносная, 2-7; ул. Железнодорожная, 1, 1-а, 1-б, 1-в, 2-а, 2-в, 3-а, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 2-10;
с 11:00 до 16:00 - ул. Кирова, 173, 198, 198-б, 200, 202, 202-а, 202-б.