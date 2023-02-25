Коронавирус в Тульской области: 55 новых случаев заболевания за последние сутки на 25 февраля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 25 февраля, 2 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 183 947 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 0 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 190 304 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 363 жителей региона.