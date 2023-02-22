В Туле в массовой аварии пострадал водитель автомобиля СУ СК

Массовое ДТП на Городском переулке в Туле: пострадал водитель машины Следственного комитета. Фото: Михаил КОРЕНЮГИН.

22 февраля около полудня в Туле на Городском переулке в районе дома 40, при движении по направлению в сторону улицы Рязанской столкнулись четыре попутные легковушки. Один из автомобилей принадлежит Следственному комитету РФ.

По предварительной информации, «Лада» стояла на светофоре, и в нее на скорости врезался «Лексус» с 63-летним водителем за рулем, который в последствии выскочил на обочину - в опору ЛЭП. От удара «Лада Ларгус» под управлением 28-летнего мужчины протаранила автомобиль СК РФ, а тот финишировал во впереди стоявшую «Тойоту Камри».

Пострадал водитель «Тойоты» и 31-летний водитель машины СК РФ. Последнему потребовалась госпитализация.