Николай Воробьев: Для Тульской области большое значение имеет поддержка работников оборонно-промышленного комплекса

Глава государства поручил создать специальный государственный фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции.

Вопросам социальной поддержки и поддержки участников СВО и их семей, увеличения МРОТ, развития регионов, в том числе новых, экономики, образования и других сфер, а также внешней политики России было посвящено 18-е Послание Президента.

Владимир Путин поблагодарил всех жителей России за мужество и решимость и отметил, что абсолютное большинство граждан поддержали СВО и действия по защите Донбасса. Также он поблагодарил всех героев, выполняющих задачи спецоперации.

«Наш долг – поддержать семьи, потерявшие родных, близких, помочь им вырастить детей, дать им образование, профессию. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почётом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты», - подчеркнул Президент.

Глава государства поручил создать специальный государственный фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, переквалификации и трудоустройстве.

Отдельная важная задача фонда – организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается.

Помимо этого, он предложил установить для всех военнослужащих - участников СВО регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учёта времени на дорогу – эту инициативу с Минобороны ранее прорабатывала Рабочая группа по вопросам СВО, которую возглавил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Говоря о социальной политике, Президент остановится на увеличении МРОТ и развитии мер поддержки семей с детьми.

«Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению (МРОТ – прим. ред.) провести ещё одно – на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля», - сообщил Владимир Путин.

Чтобы увеличить доходы семей и улучшить демографическую ситуацию, он поручил изменить размер социального налогового вычета: по расходам на обучение детей – с 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, а по расходам на собственное обучение, лечение и приобретение лекарств – со 120 до 150 тысяч рублей. 13% от этих сумм государство вернёт из подоходного налога.

Регионы для своего развития получат возможность получить средства на нацпроекты, которые были зарезервированы на 2024 год через беспроцентные казначейские кредиты. Также прямое влияние на инфраструктурное развитие окажет продолжение программы социальной газификации, которую «Единая Россия» реализует вместе с «Газпромом».

Помимо этого, Владимир Путин напомнил о важности строительства объектов социальной инфраструктуры. Президент напомнил, что по программе капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует с Минпросвещения, к концу этого года приведут в порядок почти 3,5 тысячи зданий.

Для развития образования Президент предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения может составить от четырёх до шести лет. Если профессия требует дополнительной подготовки, студент сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре. В отдельный уровень высшего образования выделят аспирантуру с акцентом на подготовку кадров для научной и преподавательской деятельности.

Особое внимание Президент уделил повышению кадрового потенциала армии и флота. Он поручил укреплять гарантии для трудовых коллективов и запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК.

В заключение Президент отдельно остановился на поддержке фронта и участии в этом жителей страны. Владимир Путин подчеркнул, что фронт проходит сейчас через сердца миллионов людей.

«Они отправляют на передовую медикаменты, средства связи, снаряжение, транспорт, тёплые вещи, маскировочные сети. Всё, что помогает сохранить жизни наших ребят. Все молитвы на разных языках – за Победу, за боевых товарищей, за Родину. Правда – за нами», - заключил Президент.

Председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев присутствовал на церемонии оглашения Послания Президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию.

Как отметил Андрей Турчак, комментируя итоги Послания, сегодня вся страна сплотилась ради общей цели – все для фронта и все для Победы.

«Главная мысль Послания: «Народ и Армия едины». Десятки тысяч людей во всех регионах, от мала до велика, ежедневно вносят свой вклад в ее достижение. И сегодня Президент лично поблагодарил всех, кто занят этой работой. И так в нашей стране было, есть и будет. И только так победим!» - заключил секретарь генсовета «Единой России».

Председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев присутствовал на церемонии оглашения Послания Президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию. По завершении выступления главы государства спикер регионального парламента поделился впечатлениями:

– Очень важно, что в условиях экономических санкций, в условиях специальной военной операции государство в полном объеме выполняет все взятые на себя социальные обязательства, – отметил Николай Воробьев. – Более того – увеличивает объем помощи, количество льготных категорий гражданам, а кроме того, распространяет государственную поддержку на жителей новых территорий – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Причем речь идет не только о тех людях, тех семьях, кто, в силу разных причин, оказался в трудной жизненной ситуации, но и о молодых специалистах, рабочих, ученых, семьях с детьми. Особо глава государства выделил категорию участников СВО, членов их семей и семьи погибших. Этим людям государство должно обеспечить не только внимание и заботу, но и почет.

Для нашего региона, и конкретно для Тулы, большое значение имеет поддержка работников оборонно-промышленного комплекса, о которой сказал Президент. Преференции для оружейников – это гарантия того, что коллективы будут укомплектованы профессиональными кадрами, что на предприятия будет приходить молодежь, а значит, отрасль будет развиваться.