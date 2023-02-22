В Туле произошло массовое ДТП с участием спецмашины Следственного комитета в Городском переулке

22 февраля в 12:30 на Городском переулке в районе дома 40, при движении по направлению в сторону улицы Рязанской столкнулись четыре легковушки. Один из автомобилей принадлежит Следственному комитету РФ.

В Туле произошло массовое ДТП с участием спецмашины Следственного комитета в Городском переулке

По имеющейся информации, "Лада" стояла на месте на светофоре, в нее на скорости врезался "Лексус", который в последствии выскочил на обочину - в опору ЛЭП. От удара "Лада" протаранила автомобиль СК РФ, а тот финишировал в "Тойоту".

В Туле произошло массовое ДТП с участием спецмашины Следственного комитета в Городском переулке

Пострадал водитель "Тойоты" и пассажир машины СК РФ, но из-за ДТП сформировался участок затрудненного движения.