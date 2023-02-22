Коронавирус в Тульской области: 67 новых случаев заболевания за последние сутки на 22 февраля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 22 февраля, 51 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 183 937 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 12 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 190 120 человек.

За сутки умер 1 пациент, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 362 жителей региона.