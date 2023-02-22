С Днем защитника Отечества, туляки!

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Алексей Дюмин, губернатор Тульской области:

Уважаемые жители Тульской области, ветераны и военнослужащие!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Сегодня этот праздник становится одним из самых важных. Он посвящен всем, кто мужественно отстаивает интересы Родины.

Наши военнослужащие, сотрудники Росгвардии и добровольцы плечом к плечу сражаются с врагом в ходе специальной военной операции. Они противостоят не только марионеточному киевскому режиму, но и всем тем, кто стремится разобщить и уничтожить Россию.

Наши герои самоотверженно защищают свою страну, народ, свои семьи. Каждый день они совершают настоящие подвиги, демонстрируют пример доблести, самоотверженности и верности воинскому долгу. И этим достойно продолжают великие ратные традиции предков.

Пусть отвага, выдержка и сила духа помогут нашим воинам с честью выполнять все поставленные задачи и вернуться домой с Победой!

Желаю всем защитникам Отечества здоровья и благополучия!

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Николай ВОРОБЬЕВ, председатель Тульской областной Думы:

Уважаемые земляки!

Примите от депутатов Тульской областной Думы поздравления с Днем защитника Отечества! Этот праздник воинской доблести стал поистине всенародным. Верность долгу, служению Отчизне всегда были священными понятиями для каждого гражданина нашей страны.

И сегодня, проявляя мужество, честь, благородство и любовь к своей Родине, защитники Отечества вновь отстаивают национальные интересы, свободу и независимость России. Нам всем важно помнить о своем гражданском долге, о великих подвигах предков и делать все возможное, чтобы наша великая страна развивалась и процветала.

Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, успехов во всех начинаниях и мирного неба над головой!

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Илья Беспалов, глава администрации города Тулы:

Уважаемые туляки!

От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города Тулы поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Это праздник всех, кто самоотверженно служил и служит России, стоит на страже ее интересов, охраняет покой ее граждан. Вы, как никто, знаете, насколько важно, сохраняя мир, ставить интересы Родины выше собственных.

Низкий поклон и безмерная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны. Вы всегда будете примером патриотизма, доблести и отваги.

Мы гордимся нашими защитниками – главной силой России во все времена! Желаем вам счастья, здоровья и благополучия! Новых свершений на благо нашей страны и города-героя Тулы!

Ольга Слюсарева, Глава муниципального образования город Тула,

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Е. А. Дронов, генеральный директор АО «АК «Туламашзавод», Герой Труда РФ:

Дорогие друзья!

Есть праздники, значение которых для россиян трудно переоценить. Именно таким всенародным днем является для каждого из нас 23 февраля -День защитника Отечества. Издавна на Руси чтили и любили своих воинов. Их всегда отличали высокий патриотизм, верность присяге, отвага, великодушие. Заводчане во все времена были среди доблестных защитников Родины и вписали немало героических страниц в историю нашего государства, города, завода, проявив истинное мужество и патриотизм. Мы чествуем всех, кто бесконечно предан своей Родине, кто стоит на ее защите сегодня и кому довелось защищать ее в прошлом.

В наше сложное, беспокойное время укрепление обороноспособности Российской Федерации является приоритетом государственной политики. Опираясь на прочную базу, созданную за последние годы на Машзаводе, мы и дальше будем общими усилиями совершенствовать и укреплять наши вооруженные силы. Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества - праздником, который символизирует мужество, самоотверженность, благородство и честь. Желаю больших побед в любых начинаниях, быстрых и смелых решений, деловых успехов и новых творческих идей. Путь в ваших домах всегда будут уют, любовь, доверие и понимание, а забота близких и родных согреет и вдохновит на новые подвиги!

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Генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» И. Н. Курилов:

Уважаемые туляки, сердечно поздравляю вас с Днем воинской славы России — Днем защитника Отечества.

В Тульской области к этому празднику — особое отношение! Наш край окружен славой ратных побед — от Куликовской битвы до легендарной обороны Тулы в годы Великой Отечественной войны.

В этот торжественный день мы отмечаем заслуги тех, кто посвятил свою жизнь защите нашей страны и ее национальных интересов, особо чтим память героев, исполнивших свой патриотический долг, а также всех граждан, считающих защиту Отечества делом чести. Несмотря на смену времен и политических систем, в настоящее время 23 февраля, как и десятилетия назад, ассоциируется прежде всего с мужеством и стойкостью человеческого характера, силой духа и преданностью Родине.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе и труде во имя укрепления могущества нашей страны.

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Генеральный директор ПАО «НПО «Стрела» В. В. Чапкин:

Уважаемые ветераны, военнослужащие, жители Тульской области!

От имени руководства ПАО «НПО «Стрела» поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

В этот день мы чествуем патриотов нашей Родины, самоотверженно трудящихся и служащих на благо России, в любой момент готовых к решительным действиям во имя ее безопасности и благополучия. Этот общенациональный праздник неизменно связан со многими славными страницами истории нашей страны, полными мужества, духовной силы, благородства и чести. Обращаясь к истории ратной славы Отечества, мы чтим память тех, кому обязаны возможностью жить в мире и достатке, работать, растить детей и внуков.

Отдавая дань уважения и признания военнослужащим, участникам боевых действий, призывникам, - всем, кто сейчас стоит на страже мира и продолжает лучшие армейские традиции, мы отмечаем 23 февраля не только как день воинской славы, но и как ставший народным общепризнанный мужской праздник. Служить Родине, добросовестно трудиться, быть опорой для своих родных и близких -долг и дело чести каждого мужчины.

Искренне желаю здоровья ветеранам, удачи и профессиональных достижений тем, кто сегодня несет воинскую службу и работает на благо укрепления обороноспособности нашей страны! Счастья и благополучия каждому дому, каждой семье!

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Генеральный директор АО ЦКБА Хомяков Александр Викторович:

Уважаемые оружейники, дорогие туляки, ветераны и военнослужащие!

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

Многовековая история России наполнена немеркнущими примерами героизма наших предков, и потому так крепки у нас традиции неразрывной, прочной связи между народом, государством и их надёжными защитниками - армией и флотом. Этот союз выкован столетиями, и сегодня его значимость остаётся такой же важной и востребованной. Для Тульского региона 23 февраля - особый праздник. Тула была и остается оружейной столицей России, могучим щитом и арсеналом страны.

В этот день мы вспоминаем о подвигах старших поколений, которые отстояли Победу в годы Великой Отечественной войны, благодаря сплоченности и мужеству, патриотизму и доблести. Нынешние российские воины достойно продолжают традиции предков, обеспечивая безопасность родной земли не только силой современного вооружения и передовых технологий, но и личной доблестью и самоотверженностью.

В праздничный день желаю военнослужащим и ветеранам, всем тулякам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира и благополучия!

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С уважением, генеральный директор АО «ТРАНСМАШ» С. В. Блинов:

С Днем защитника Отечества!

Это знаменательная дата, символизирующая силу и мужество, стойкость и патриотизм. Для нашей Родины, в истории которой было немало судьбоносных военных испытаний, этот праздник вполне закономерно стал всенародным.

Пусть в нашем Отечестве всегда будет мир и процветание! Желаю вам счастья, доброго здоровья, благополучия, стабильности и созидательной деятельности на благо России!

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Руководитель представительства ГК «Шанс» в Тульской области В. К. Бурыкин:

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья! От имени коллектива ГК «Шанс» поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник вобрал в себя богатые и славные ратные традиции, является праздником мужества, воинской доблести и чести! Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь родную землю.

Защищать свою Родину можно не только с оружием в руках. Созидательный труд, обеспечивающий процветание родного города, региона, страны, ответственность за судьбу близких людей, активная жизненная позиция и неравнодушие к тому, что происходит вокруг, -и в этом залог мирного будущего нашего государства.

Желаю всем труженикам агропромышленного комплекса здоровья и благополучия, мирного неба над головой, мира в семье и успехов в вашем нелегком труде. От всей души желаю вам крепости духа, семейного согласия, радости и добра!

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Генеральный директор охранного холдинга «БАРС» А. Н. Кишалов:

Уважаемые туляки! Примите сердечные поздравления с праздником Днем защитника Отечества, праздником доблести и мужества, чести и верности долгу истинных патриотов России!

Этот знаменательный день объединяет всех, кому дорога судьба страны, кто стоит на страже интересов государства, его безопасности, кто своим созидательным трудом укрепляет мощь и авторитет Тульского региона и России в целом.

Желаю всем тулякам мирной жизни без войн, потерь и трагедий. Пусть ваши умения и навыки множатся, а достижения превосходят все ожидания. Пусть окружающие радуют, семья и дети дарят силы и вдохновение, работа приносит желанные плоды. Здоровья, мужества вам, силы духа и удач!