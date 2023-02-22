Вместе мы справимся

Неравнодушные туляки встали в один строй с нашими бойцами

На встречу пришли сотни человек, которые делом доказывают, что помочь - по силам каждому. В фойе здания драмтеатра работали стенды, на которых волонтеры продемонстрировали изготовление окопных свечей, вязание шапок и носков, плетение маскировочных сетей... Сегодня туляки, общественники и бизнес делают одно общее дело.

В числе приглашенных – Марина Скрибунова, главный специалист Центра поддержки добровольчества Чернского района:

– Моя задача - координация работы с молодежью, решившей посвятить себя волонтерству. С начала СВО мы занимаемся сбором «гуманитарки», оказываем помощь семьям мобилизованных. Помогаем провожать детей в кружки и секции, колоть дрова, чистить снег в частном секторе. Мы подходили с анкетами к каждой семье мобилизованных, узнали, какая помощь необходима. Сейчас привлекаем тех, кто умеет вязать – теплые вещи пригодятся на передовой. Надо помогать парням, которые нас защищают. Ведь они – наша надежда, наша гордость. Ждем их с победой!

Главный специалист Центра поддержки добровольчества Чернского района Марина Скрибунова

– Я волонтер группы «Шьем для наших – Тула», – вступает в разговор Татьяна Щеглова. – Мы шьем стропяные носилки: они легкие, компактные, позволяют переносить раненых и вещи, используются и как маскировочные сети. Отшиваем и крепкие эвакуационные стропы, теплые балаклавы, снуды, повязки «свой-чужой», нательное и постельное белье для госпиталей. Все необходимое для производства закупаем на личные средства и средства неравнодушных граждан. Работаем дома, в свободное время. Наладили сотрудничество с волонтерскими группами, которые сами возят все на передовую. Военнослужащие довольны нашими изделиями. Поэтому мы будем продолжать трудиться в тылу, ради нашей общей победы.

Волонтер группы «Шьем для наших – Тула» Татьяна Щеглова

В этот день в драмтеатре работала выставка «Жены Героев». С сентября 2022-го по январь 2023 года дизайнеры, визажисты и фотографы совместно с женами участников СВО создавали этот фотопроект. Работы получились трогательными: в глазах прекрасных героинь – печать тревоги за любимых, но они не плачут, а гордо смотрят вперед, веря в то, что обнимут своих мужей. Особую пронзительность фотоработам добавляют фронтовые письма, написанные участницами проекта «Жены Героев» - строки поражают до глубины души: «Человеку нужно во что-то верить… Я верю в тебя!».

– Я супруга участника СВО, – говорит Валерия, участница фотопроекта. – Муж служит по контракту, там находится с самого начала. Поговорить удается редко, но я пишу письма, отправляю посылки с продуктами и вещами, он все получает. Хочу пожелать женам и родственникам военнослужащих верить, ждать, любить и гордиться. Победа будет за нами!

Участница фотопроекта Валерия

– Мы с мужем – оба военнослужащие: армия нас и познакомила, – рассказывает Анастасия. – Сначала жили в Рязани, затем последовал перевод в Тулу. Я вокалистка, с нашим музыкальным коллективом мы ездим по военным гарнизонам, даем благотворительные концерты. Супруг с самого начала принимал участие в СВО, сейчас проходит реабилитацию после серьезного ранения. Было много переживаний, но гордость за мужа дает силы.

Анастасия

Во время торжественной части к собравшимся обратился губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

– Наши воины на передовой с честью выполняют свой долг. Им необходимо чувствовать надежный тыл, и те, кто осознает, как важно не оставаться в стороне, своими поступками оказывают реальную помощь. Правительство региона при поддержке социальных партнеров, неравнодушных граждан ведет комплексную работу по поддержке военнослужащих, добровольцев, мобилизованных и членов их семей. Регулярно и в кратчайшие сроки для усиления довольствия Минобороны закупаются дополнительное обмундирование, экипировка, оптические приборы, средства связи, автомобили... Взаимодействуем с командирами подразделений, наши представители выезжают в зону СВО для доукомплектования бойцов всем необходимым. Спасибо социальным партнерам, малому и крупному бизнесу, правительству региона, членам моей команды за работу. В общей сложности для нужд бойцов сделаны закупки на сумму более полутора миллиардов рублей. В основном, это внебюджетные средства.

Алексей Дюмин

Для эффективной подготовки мобилизованных во взаимодействии с Министерством обороны РФ привлечены профессиональные инструкторы: специалисты с опытом ведения боевых действий во многих точках мира. Выстроена система комплексной поддержки семей военнослужащих: выплаты на детей, льготы на транспорт, работает социальная карта «Zaбота», оказывается правовая, психологическая и бытовая помощь. По общему количеству региональных мер поддержки участников СВО и их семей наш регион – на первом месте в России.

– Важно, что к этой работе подключились неравнодушные жители – искренне и по зову сердца. Здесь собралась лишь малая часть тех, кто помогает военным. Благодарю каждого, кто вносит вклад в общее дело. Это и есть настоящий патриотизм. Спасибо за то, что встаете в один строй с нашими бойцами. Такая сплоченность – в тульском характере. Неравнодушные жители – опора региона и России. В это судьбоносное время мы должны быть едины как никогда. В единстве и ответственности – наша сила: вместе мы справимся с любыми испытаниями! - подытожил Алексей Дюмин.