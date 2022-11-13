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Здоровье13 ноября 2022 10:20

Коронавирус в Тульской области: 27 новых случаев заболевания за последние сутки на 13 ноября

Показатель заболеваемости пусть и с небольшими колебаниями, но уверенно идет на спад
Игорь КОПЫТОВ
Коронавирус в Тульской области: 27 новых случаев заболевания за последние сутки на 13 ноября

Коронавирус в Тульской области: 27 новых случаев заболевания за последние сутки на 13 ноября

Фото: Алексей ФОКИН

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 13 ноября, 72 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 180 578 человек. При этом госпитализированных в тяжелом состоянии нет.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 186 560 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 337 жителей региона.

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