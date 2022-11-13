Завтра, 14 ноября, в Туле без света останутся десятки домов Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сообщаем адреса, по которым будет ограничена подача электроэнергии. Так они коснутся:

с 9:00 до 16:00 - ул. Н. Руднева, 41, 42, 43, 49, 50, 52, 54, 54-а, 54-б; ул. Станиславского, 12, 14, 16, 18, 20, 20-а, 31;

с 9:00 до 16:30 - ул. Революции, 5; ул. Бр. Жабровых, 10, 16; Мясново: Ханиниский пр-зд, 31; п. Хомяково: ул. Хомяковская, 2, 3-а, 4, 5, 7, 8-б, 11-а, 12; Хомяковский пр-зд; ул. Берёзовская; ул. Новая, 1-29 (нечётн.), 2-36 (чётн.), 1-а; ул. Зелёная, 1-11; ул. Солнечная, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 7-а, 22-а, 29-а; д. Скорнево (СНТ "Родник"); ул. Оружейная, 26; пер. Броневой, 14-22 (чётн.), 13-21 (нечётн.); пер. Стандартный, 24, 26; ул. Болдина, 113-141 (нечётн.); ул. Оружейная, 24; пер. Танковый, 16-24 (чётн.), 15-23 (нечётн.); п. 2-й Западный: ул. Маяковского, 23, 27, 29, 31, 33, 35; ул. Кольцова, 16, 20; ул. Гоголевская, 29; ул. Гончарова, 8-22, 10-а-19-а; пр-зд Гончарова, 1-22; ул. Красина, 73, 75, 77; ул. Писемского, 17-37 (нечётн.), 18-34 (чётн.), 28-а; ул. Кропоткина, 37-а, 37, 41, 41-в; ул. Н. Неман, 1; ул. Писемского, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 3-а, 5-,а, 7-а; ул. Куренкова, 45, 47, 49, 54, 56; ул. Грибоедова, 64, 66, 68, 70, 63, 65; ул. Гончарова, 1-7; ул. Галкина, 263-285 (нечётн.), 292, 294, 296, 300, 300-а; ул. Бабарыкина, 1-а-ж; ул. Писемского, 36-54, 48-а, 45-а; ул. Гагарина, 3, 5, 7, 9, 11; ул. Гончарова, 24-34 (чётн.), 23-33 (нечётн.), 32-а; ул. Красина, 60-72 (чётн.), 59-71 (нечётн.);

с 9:30 до 12:00 - Мясново: ул. Воздухофлотская, 22-28 (чётн.), 26-а; 3-й пр-зд, 11-а, 11-б, 11-29 (нечётн.), 18-а, 18-б, 32-а, 32-б, 18-32 (чётн.); 4-й пр-зд, 15-31 (нечётн.), 31-а, 22-38 (чётн.), 22-а; ул. Кабакова, 31-а, 31-в;

с 9:30 до 13:30 - ул. Баженова, 6, 10, 10-а, 10-б; ул. Кутузова, 6, 13, 15, 15-а, 15-б, 17, 17-а, 19, 21; ул. Кирова, 188;

с 12:30 до 15:00 - Мясново: ул. Кабакова, 50, 52; 8-й пр-зд, 18-54 (чётн.), 19-53 (нечётн.), 53-а, 54-а;

с 13:30 до 16:00 - ул. Баженова, 6, 10, 10-а, 10-б, 12; ул. Кутузова, 6, 13, 15, 15-а, 15-б, 17, 17-а, 19, 21; ул. Кирова, 188.