Коронавирус в Тульской области: 28 новых случаев заболевания за последние сутки на 12 ноября Фото: Алексей ФОКИН

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 12 ноября, 75 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 180 506 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 2 человека.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 186 533 человек.

Суточная смертность отсутсвует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 337 жителей региона.