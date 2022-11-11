В Плеханово благоустроили территорию родника по проекту «Наш город»

В состав приемочной комиссии вошли заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов, жители, сотрудники управления по благоустройству администрации Тулы, представители Городской службы единого заказчика, подрядной организации.

В состав приемочной комиссии вошли заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов, жители, сотрудники управления по благоустройству администрации Тулы, представители Городской службы единого заказчика, подрядной организации.

– На территории Плеханова находятся более 25 родников. Они пользуются большой популярностью у местных жителей, поскольку здесь сосредоточен в основном частный сектор, и все употребляют родниковую воду, – рассказал Алексей Ионов. – Не первый год жители обращались за помощью в благоустройстве территории у этого родника по ул. Центральной. Благодаря проекту «Наш город» нам удалось оказать содействие и облагородить площадку, сделать удобным и безопасным подход к источнику.

Задача по облагораживанию участка и обустройству спуска к роднику выполнена.

Стоимость работ обошлась в 809 тысяч рублей. Были заасфальтированы дорожки, сделаны ступеньки и предусмотрен съезд для маломобильных групп, установлены лавочки и ограждение.

– Здесь была заросшая площадка и полуразрушенная лестница. Перед нами стояла задача облагородить участок и сделать спуск к роднику максимально комфортным и удобным. Работы сложные, поскольку здесь большой уклон. Поэтому проект с материальной точки зрения для строителей неинтересен, многие отказались от него. Но мы получили огромное моральное удовлетворение от того, что преподнесли жителям такой приятный подарок, – поделился представитель подрядной организации Алексей Ишутин.

Приемка работ по благоустройству территории у родника в пос. Плеханово.

Жители поселка подтвердили, что родником активно пользуются не только люди из близлежащих домов, сюда ездят даже с соседних населенных пунктов.

– Мы постоянно воду отсюда берем – она очень вкусная. Многие выходцы поселка переехали в город, но за водой они приезжают именно сюда, говорят, другой такой нет. Поэтому мы, конечно, очень рады, что наша просьба благоустроить родник была услышана и теперь мы можем спокойно сюда приходить в любое время года – для этого создали все условия, очень удобно все сделали, – говорит Вера Почуфарова.

– Воду тут местные жители брали издавна. Еще мои родители своими силами наводили здесь порядок, русло сами прочищали. Но в последние годы территория пришла в запустение. А сегодня на родник приятно смотреть – здесь стало очень красиво, – поддержал односельчанку Николай Архипов.

Родником активно пользуются не только люди из близлежащих домов, сюда ездят даже с соседних населенных пунктов.

Алексей Ионов поделился планами по дальнейшему озеленению данного места. Весной следующего года здесь проведут опиловку старых деревьев, посадят молодые саженцы и посеют газонную траву.