Николай Воробьев передал бойцам Росгвардии автомобили УАЗ

Председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев передал бойцам Росгвардии два грузопассажирских автомобиля УАЗ-39094 «Фермер».

В рамках этой помощи председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев передал сегодня бойцам Росгвардии два грузопассажирских автомобиля УАЗ-39094 «Фермер». Они приобретены на личные средства Николая Юрьевича.

Региональное отделение партии помогло укомплектовать машины дополнительными средствами: «болгарками», генераторами, бензопилами, газовыми баллонами, горелками и другим оборудованием, которое может потребоваться для выполнения служебно-боевых задач. Николай Воробьев поблагодарил бойцов Росгвардии за выполнение воинского долга, гражданскую позицию, мужество.

– На вашу долю пришлись, пожалуй, самые тяжелые испытания за последние десятилетия. Вы защищаете интересы нашей страны, защищаете каждого из нас. Мы вам благодарны и очень за вас переживаем. Чем можем, тем помогаем, чтобы вам было легче. Будем это делать и дальше, – сказал парламентарий.

– Мы очень благодарны губернатору области Алексею Геннадьевичу Дюмину, вам Николай Юрьевич, региональному отделению «Единой России» за ту помощь и поддержку, которые оказываются военнослужащим. Словами этого не передать. Это помогает нашим бойцам выполнять поставленные задачи, – отметил начальник Управления Росгвардии по Тульской области Владимир Цибульский.