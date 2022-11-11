«Лазаревская лавка» объявляет месячник гурмана.

Весь ноябрь по пятницам с 16 до 19 и по субботам с 11 до 13 часов в Туле, Ефремове и Первомайском гостям накроют столы. Попробовать настоящий, честный продукт можно в тульской "Лазаревской лавке" в Левобережном микрорайоне на ул. Восточной, 13. В Ефремове гурманов и ценителей ждут на ул. Ленина, 37, и 27/40, а в Первомайском - на ул. Л. Толстого, 10.

"Лазаревская колбаса" становится столь же узнаваемым тульским брендом, как самовар или пряник. Недавно ПХ "Лазаревское" в девятый раз кряду получило знак народного признания - "Тульский бренд", премию, присуждаемую лучшим предприятиям региона прямым народным голосованием.

Весь ноябрь по пятницам с 16 до 19 и по субботам с 11 до 13 часов в Туле, Ефремове и Первомайском гостям накроют столы.

- Это голосование - один из самых значимых для нас итогов работы, - говорит коммерческий директор ПХ “Лазаревское” Елена Лизунова. - Никаких бизнес-показателей не достичь без спроса наших покупателей. Мы делаем бескомпромиссный качественный продукт и в очередной раз убедились, насколько это важно для людей.

Предприятие непрерывно развивается, наращивая производство и увеличивая ассортимент. Этой осенью на прилавках появились новые натуральные йогурты без добавок и консервантов, зато с настоящими ягодами, вареники с капустой и мясом - гордость лазаревской кулинарии, больше таких нигде не купить. Начали делать запеканку, настоящую, “как раньше” - готовый продукт из натурального творога с изюмом и ничего лишнего. Ни в одном другом магазине не встретить, кстати, творога из топленого молока - это еще один лазаревский эксклюзив, как и творожная масса “крем-брюле”.

Очень богат выбор кулинарии. Фирменный люля-кебаб из фермерской говядины либо из смеси говядины и отборной свинины достаточно лишь обжарить, и выйдет не хуже, чем в классном ресторане. "Ленивые" голубцы лишь называются так, но сделаны с тщательностью хорошей хозяйки. "Мясной хлеб", приготовленный из говяжьего и свиного фарша, с нежной кружевной текстурой, остается лишь положить на хлеб обычный, лучше всего ржаной.

Предприятие непрерывно развивается, наращивая производство и увеличивая ассортимент.

Пельмени, где в тонком эластичном тесте содержится натуральная мясная начинка, незабываемы с лазаревской сметаной без консервантов, из натурального молока. Колбаски для гриля, одни со жгучим перцем и чесноком, другие с ароматными травами, навеют воспоминания о лете, отдыхе на природе с барбекю.

Так можно перечислять бесконечно, закуски, снеки, кстати, есть даже мясные чипсы - продукты "Лазаревского" подойдут любому ценителю высокой кухни у себя дома. Что именно предложат на той или иной дегустации, сюрприз: это точно будут колбасы, деликатесы, молочные продукты. Какие именно - в каждый день и каждом месте разные.

Что понравится, можно приобрести на месте, а чтобы выработать привычку к истинному качеству - пользуйтесь сервисом он-лайн заказов и доставки store.lazarevo.ru, где можно покупать продукты прямо с производства.

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