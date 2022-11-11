Тулякам в очередной раз разъяснили новую схему оплаты ОДН: бди за соседом! Фото: Алексей ФОКИН

По словам Леонида Ивченко, именно своевременная передача показаний счетчиков оказывает влияние на размер платы за общедомовые нужды (ОДН). Например, если не подать данные вовремя, то показания могут быть восприняты в качестве ОДН, из-за чего, в свою очередь, увеличится оплата.

Неучтенные ресурсы соседей, которые занижают показания, также станут ОДН.

Новым порядком предусмотрено три варианта оплаты: один раз за год, четыре раза в год — поквартально или же ежемесячно. Единовременная оплата за год также будет применяться ко всем домам, которые не выбрали способ расчета.

При выборе ежемесячной оплаты за ОДН финансовая нагрузка окажется более равномерной. Этот вариант сможет стать самым выгодным, если удастся наладить в доме дисциплину с передачей показаний за потребленные ресурсы. Однако тут есть нюансы. Сроки передачи показаний, у каждой конкретной ресурсоснабжающей организации указаны в квитанции. Как правило, это 23−25 число месяца. Но, например, для «Тулагорводоканала» оптимальный период для получения данных о показаниях счетчиков от абонентов — это 1−10 число.

Способы передачи показаний счетчиков также различны. Например, у «Тулагорводоканала», «Тулатеплосетей» и «ТНС Энерго Тула» имеются на сайтах личные кабинеты абонентов. Также все они принимают показания счетчиков по телефонам.

Если счетчики электричества расположены в местах общего пользования, то передачу показаний можно доверить активному жителю, который готов раз в месяц обходить и собирать данные.

ОДН может вырасти, если соседи не пользуются счетчиками, а платят по нормативу. При этом прописан в квартире, например, один, а живут пятеро.

По сути новая система начисления ОДН стимулирует жильцов более пристально относиться к оплате коммунальных услуг своими соседями.