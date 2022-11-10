11 ноября в Туле обесточенными окажутся дома по десяткам улиц

11 ноября в Туле обесточенными окажутся дома по десяткам адресов
Фото: Алексей ФОКИН
Электричества не будет:
с 9:00 до 16:00 - ул. Вильямса, 14, 16, 16-а, 20; ул. Хворостухина, 2, 2-а; ул. Бондаренко, 15;
с 9:00 до 17:00 - ул. Революции, 5; ул. Бр. Жабровых, 10, 16; ул. Кл. Цеткин, 4; ул. Советская, 2 (Павильон); Мясново: ул. Кабакова, 56-74 (чётн.), 53-а, 59, 63; ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6; 9-й пр-зд 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а; ул. Воздухофлотская, 48-54; 11-й пр-зд, 13-а,17-а, 28, 30-а, 32-а,12-а, 10-39; 12-й пр-зд, 9, 11, 11-а, 12, 13,14-а, 22; 10-й пр-зд, 21, 22; ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.), 38-а, 62; ул. Колетвинова, 8-23, 16-а; ул. Оборонная, 21, 23, 25, 27, 33, 33-а; ул. Пионерская, 54; ул. Войкова, 22-а; п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22, 15-а, 6-а, 3-а, 4-а, 2-а, 8-а, 7-а, 18-а, 1-а, 10-а, 18-б, 20-а, 21-а; п. Шахты Рвы, 1-23, 2-а, 4-а, 9-а; п. Призаводской Рудник: 1-й пр--зд, 18-а, 26-а, 22-а, 4-а, 6-24; 2-й пр-зд, 4-13; 3-й пр-зд, 1-16; п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 53-61 (нечётн.), 20-28 (чётн.); ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.); ул. Макаренко, 1-23 (нечётн.), 2-8 (чётн.); пер. Вахрушева, 1-10, 13, 13-а, 13-б; п. Трудовой, 31-41;
с 9:30 до 13:30 - ул. Пирогова, 3-15 (нечётн.), 14-а, 15-а, 2, 8, 11-а, 3-а, 10, 8-б, 4-а; ул. Советская, 84; ул. Жуковского, 4, 5;
с 13:30 до 15:30 - ул. Пирогова, 2-20 (чётн.), 3-а, 14-а, 15; ул. Жуковского, 2, 3, 5; ул. Советская, 84, 74.