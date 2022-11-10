Писатель Александр Лапин

Вышедший в свет роман известного писателя уже дошел до читателей и получил первые отклики. Кроме того, поклонники творчества автора делятся мнениями о более ранних его книгах, уже успевших привлечь широкую аудиторию.

«Проделана колоссальная работа»

Пользователь Illiada9, сайт bookmix.ru:

«Это книга про человека «со змеиным взглядом», не привыкшего пасовать. Про того, кто уверенным росчерком пера расправлялся с троцкистами, с кавказской оппозицией, да ещё много с кем. Наверное, про него никто не скажет доброго слова.

Книга называется «Страсть и бомба Лаврентия Берии». Теперь понятно, о ком это я выше написала, да? Личность однозначно мощная. И страшная. Писатель поставил перед собой сложнейшую задачу – показать такого персонажа максимально объективно, уйти от всем привычных клише. Думаю, ему это удалось.

Чувствуется, что проделана колоссальная работа. В произведении взят значительный период из жизни этого человека, с 1938 по 1949 годы. Это и для всей страны, даже для большей части мира, были тотально тяжёлые времена. Массовые репрессии, страшнейшая в истории человечества Вторая мировая война….

В книге опубликовано много документов, свидетельствующих о том, что происходило в молодом Советском государстве. Это и протоколы допросов, и служебная кремлёвская переписка, и чего здесь только нет. Нет смысла всё перечислять. Но всё к месту, по делу. Поначалу немного сбивала с толку склонность автора к смешению стилей, даже жанров. Но к этому быстро привыкаешь. Темперамент главного героя, его незаурядный ум – вот что здесь главное. Ни капельки не пожалела, что прочла. И, возможно, ещё не раз вернусь к этой книге. Кстати, хочу добавить, что раньше уже приходилось знакомиться с творчеством данного автора. И могу сказать, что роман «Страсть и бомба Лаврентия Берии» - пожалуй, одно из самых необычных и, в некотором смысле, экспериментальных произведений Александра Лапина, где он не только задействует весь свой художественно-выразительный потенциал как повествователь, но и затрагивает темы, которые в прежних книгах обходил стороной. В общем, советую к прочтению всем ищущим, думающим и избирательным читателям, которые ждут от книг не только увлекательного сюжета, но и пищи для размышлений».

Хроника тяжёлых лет

vkuruk980, litres.ru:

«В романе «Страсть и бомба Лаврентия Берии», несмотря на громкое название, очень много места отведено духовно-философским размышлениям. Для автора Александра Лапина это вообще характерная черта, как я уже заметил по другим книгам. И эта составляющая очень органично вписывается в канву всего произведения.

Мне понравилось, что Александр всегда очень серьёзно подходит к стоящей перед ним задаче. Старается дать максимально объективную и при этом развёрнутую оценку реальным историческим событиям, всегда опирается на факты и документы.

Здесь мы увидим огромное количество выдержек из протоколов допросов, из докладных записок, очень много всего интересного. Но для меня настоящим открытием стало то, что именно Берия вплотную занимался работой по созданию советской атомной бомбы. Как известно, успех данного проекта стал гарантом безопасности нашей страны.

Об этой неоднозначной личности написано невероятно много. Но я считаю, что именно книга Лапина даёт ответ на многие вопросы, это настоящая хроника тех тяжёлых лет. А выводы уже пусть каждый делает сам. Пищи для размышлений там хватит».

Очень близкие темы

Teterev Oleg, labirint.ru:

«Заказал себе через сайт первые два тома нового издания Александра Лапина. До этого ничего даже не слышал про него, но как-то наткнулся на отзывы в Сети. Книги в хорошем качестве, в руки приятно брать, это я как бывший полиграфист сразу подметил. Но не это главное, конечно же.

Подняты темы, очень близкие представителям разных поколений. И «бывшим советским», и нам, их детям, представьте. Ведь о том, что происходило ещё совсем недавно с Россией, мы знаем от родителей, бабушек-дедушек. Но это – семья, а тут своё восприятие передаёт тебе совершенно посторонний человек: через мысли и поступки своих героев.

В первых двух томах мы читаем масштабную сагу «Русский крест». Многое совпадает с тем, что рассказывали родители. Закат СССР, потом вот эта вся чехарда в 90-х. Тряхнуло так тряхнуло. И люди в тяжёлых обстоятельствах, конечно, показывали своё истинное лицо.

Пока мне интересно то, что описывает Лапин. Нравится, как он это делает. Триллерная динамика сменяется спокойным, вдумчивым повествованием. В общем, спасибо писателю за оригинальный подход и достойную подачу материала».

«Реально классные истории»

Леонид Антонов, labirint.ru:

«Все три истории из сборника Александра Лапина «Книга живых» реально классные, очень живо и интересно они написаны. Мне книгу дал друг, ему понравилась, конечно. С особым удовольствием оба мы прочли «Суперхана», долго потом дискутировали на затронутые темы. Меняет ли знакомых тебе людей карьера, получение власти? О, да это не тема, а целая темища! Лапин очень психологичен. Всё рассказано с таким знанием дела – кажется, что он сам это пережил. И вообще, умеет создать ощущение, что ты тоже находишься в этой ситуации, хотя там совсем другие люди. Не похожие на тебя самого.

«Вирусы» – для тех, кто любит такие задумчивые, философские вещи. Очень непривычная для современного человека атмосфера, слегка созерцательная. Но, как это отражено в названии, на северные просторы, в семью шамана Володьки, приходит болезнь – ковид, будь он неладен. Изменит ли он своей философии? Как происходящее повлияет на его восприятие жизни?

«Роман и Дарья» читается так же легко, и так же по-другому, там тоже иная атмосфера. Парень и девушка, чьими именами названа повесть, влюблены друг в друга. Но сталкиваются со страшным неприятием, даже больше – с враждой своих семей. И юным жениху и невесте приходится решать очень непростые вопросы, которые ставит перед ними жизнь».

«Панорама событий из разных эпох»

Rihardinyo, litres.ru:

«О книге Александра Лапина «Крымский мост» часто говорят, что по жанру это «роман-путешествие в пространстве, времени и самом себе». Прочитал и полностью с этим согласен.

На страницах «Крымского моста» перед читателями предстаёт панорама событий и ярких персонажей из самых разных исторических эпох. Есть здесь и тамплиеры с масонами, и разборки 90-х, и философия. Много чего есть.

Если вкратце, то всё описанное крутится с участием главного героя Олега Мирового – отставного военного, успешного бизнесмена. Человека мужественного и принципиального. Такие не ломаются и не гнутся. И ещё их очень любят женщины (да-да, про это в книге тоже есть – а как же!). Читаем, чтобы узнать, чем всё закончится».

.

0+