В Тульской области статус укрытий получили 2133 подвала: на них появятся соответствующие таблички Фото: Игорь КОПЫТОВ

В сентябре перед муниципальными властями была поставлена задача составить реестр помещений на случай защиты граждан от «неблагоприятных воздействий». На сегодняшний день, в регионе проверили более 7011 подвалов. Пригодными для укрытия из них оказались 2133.

При этом в 842 помещениях выявлены нарушения: протечки, захламленность, неисправность замков и прочее. Коммунальщики должны привести подвалы в порядок, а устранение недостатков будут контролировать надзорные органы.

Для укрытия могут использоваться подвалы с высотой от пола до потолка не менее 1,7 метра, с наличием возможности естественной вентиляции и не менее двух входов. Надлежащее состояние их в многоквартирных домах обязаны обеспечивать управляющие организации. Ключи от укрытий должны находиться в управляющей компании и у ответственного жильца многоквартирного дома.

На данный момент начали изготавливать информационные таблички, указывающие на расположение таких укрытий. Вопрос их оформления и размещения прорабатывается в органах, ответственных за гражданскую оборону.