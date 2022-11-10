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Общество10 ноября 2022 7:19

В 2023 году Тула приобретет 17 новых трамвайных вагонов

Запланировано это в рамках мероприятий по модернизации трамвайной инфраструктуры
Игорь КОПЫТОВ
В 2023 году Тула приобретет 17 новых трамвайных вагонов. Фото: Владимир ЩЕРБАКОВ.

В 2023 году Тула приобретет 17 новых трамвайных вагонов. Фото: Владимир ЩЕРБАКОВ.

Тула стала участником федеральной программы «Безопасные качественные дороги» по обновлению подвижного состава, в рамках которой будет предоставлена субсидия на приобретение новых современных трамваев. Затраты на их приобретение будут консолидированными между федеральным, региональном и муниципальным бюджетами.

Новые вагоны — дело реально весьма затратное: в отличие от автобусов, которые стоят от 5 до 14 млн рублей в зависимости от вместимости, покупка нового трамвая обойдется в 75 млн рублей. Вагоны будут закупаться партиями по программе лизинга, и постепенно заменят старые.

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