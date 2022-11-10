Поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Днем органов внутренних дел

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин
Фото: Алексей ФОКИН
Ключевая роль полиции в правоохранительной системе нашего государства всегда остается неизменной.
Вы стоите на страже закона и порядка, обеспечиваете стабильность и безопасность общества, отстаиваете права и интересы граждан, защищаете страну от внутренних угроз. У вас непростая, зачастую опасная служба. Она требует полной самоотдачи, мужества, готовности работать в круглосуточном режиме.
Благодарю вас за ответственную, чёткую, слаженную работу.
Пусть выдержка и твёрдость характера всегда помогают вам в службе.
Желаю вам удачи и успехов!