Поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Днем органов внутренних дел

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин Фото: Алексей ФОКИН

Ключевая роль полиции в правоохранительной системе нашего государства всегда остается неизменной.

Вы стоите на страже закона и порядка, обеспечиваете стабильность и безопасность общества, отстаиваете права и интересы граждан, защищаете страну от внутренних угроз. У вас непростая, зачастую опасная служба. Она требует полной самоотдачи, мужества, готовности работать в круглосуточном режиме.

Благодарю вас за ответственную, чёткую, слаженную работу.

Пусть выдержка и твёрдость характера всегда помогают вам в службе.

Желаю вам удачи и успехов!