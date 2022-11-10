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Общество10 ноября 2022 6:58

Поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Днем органов внутренних дел

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Российской Федерации Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Источник:kp.ru
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Фото: Алексей ФОКИН

Ключевая роль полиции в правоохранительной системе нашего государства всегда остается неизменной.

Вы стоите на страже закона и порядка, обеспечиваете стабильность и безопасность общества, отстаиваете права и интересы граждан, защищаете страну от внутренних угроз. У вас непростая, зачастую опасная служба. Она требует полной самоотдачи, мужества, готовности работать в круглосуточном режиме.

Благодарю вас за ответственную, чёткую, слаженную работу.

Пусть выдержка и твёрдость характера всегда помогают вам в службе.

Желаю вам удачи и успехов!

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