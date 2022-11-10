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Общество10 ноября 2022 6:39

Тульский трампарк пополнился 29 бывшими в эксплуатации вагонами

Вагоны передали столице Тульской области для замены части подвижного состава
Игорь КОПЫТОВ
Тульский трампарк пополнился 29 бывшими в эксплуатации вагонами

Тульский трампарк пополнился 29 бывшими в эксплуатации вагонами

Фото: материалы пресс-служб

В этом году город оружейников получил от Москвы и Таганрога 29 трамвайных вагонов. Возраст этого подвижного состава от 7 до 15 лет, в то время как некоторым тульским вагонам - уже за 30.

Пять из них уже работают на линии, еще два запустят в ближайшее время после завершения технических работ. Всего до нового года подготовят 10 вагонов.

Сейчас на базе МКП «Тулгорэлектротранс» прибывшую технику приводят в соответствие с требованиями безопасной эксплуатации - проводят ревизию оборудования ходовых тележек, исправность систем, проверку и проточку колесных пар под тульские рельсы. Также по мере необходимости проводится ремонт кузова с последующей покраской.

На подготовку одного вагона уходит примерно месяц.

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