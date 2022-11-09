Анастасия Дементьева и Илья Беспалов посетили двор, отремонтированный по проекту «Наш город» Фото: материалы пресс-служб

Данный объект был отремонтирован по муниципальному проекту «Наш город». Благоустройство придомовой территории составило чуть более 1,2 млн рублей.

В комиссионном объезде также приняли участие начальник главного управления по Советскому территориальному округу Виктор Кузнецов, начальник управления по благоустройству администрации Тулы Александр Корнеичев, представители Городской службы единого заказчика, подрядной организации, жители дома.

Как рассказала Анастасия Дементьева, данная придомовая территория находилась в неудовлетворительном состоянии, асфальт был разрушен. Заявки от жителей на ремонт прежде не поступали, поскольку до этого года не был сформирован актив дома.

– В этом году жители проявили инициативу и воспользовались возможностью вступить в проект «Наш город». Выполнен ремонт проезда и подходов к подъездам, – пояснила Анастасия Олеговна. – Подрядчик на данном этапе устраняет мелкие недочеты. К концу недели объект планируется полностью завершить.

На объекте необходимо доделать асфальтирование, установить несколько бортовых камней, заделать вырубки в асфальте, оставшиеся после отбора проб, произвести обратную засыпку. Илья Беспалов поручил в течение недели устранить все замечания, которые возникли у жителей.

Старшая по дому Людмила Кузнецова выразила слова благодарности депутатам и администрации Тулы за возможность преобразить пространство у дома.

– Мы довольны результатом. Нам не только положили асфальт, но и расширили проезжую часть. Планируем и дальше участвовать в программах и проектах по благоустройству, – поделилась тулячка.

Напомним, в этом году в рамках проекта «Наш город» в Туле реализуют 212 объектов. На 184 из них работы выполнены, на 28 – в завершающей стадии. В следующем году в рамках программы «Наш город» планируют также реализовать порядка 200 объектов. Объем финансирования программы ежегодно составляет около 100 млн рублей.