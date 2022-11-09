10 ноября в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН

Электричества не будет:

с 9:00 до 15:00 - п. Горелки: ул. Большая, 2; Московское ш., 2-н, 2-в;

с 9:00 до 16:00 - ул. Вильямса, 14, 16, 20, 22; ул. Хворостухина, 2; ул. Бондаренко, 15;

с 9:00 до 17:00 - ул. Болдина, 94, 96; ул. 3-я Песчаная, 37-51 (нечётн.); 7-й Песчаный пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 8-й Песчаный пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.); 9-й Песчаный пр-д, 2-14 (чётн.); ул. 2-я Песчаная, 42; ул. Декабристов, 168-174 (чётн.); пр-зд Ак. Павлова, 1-25 (нечётн.); ул. Мезенцева, 49; ул. Пархоменко, 65, 72; ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.); пер. Южный, 1-12; ул. Ак. Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.); 2-й пр-зд Гастелло, 2-10 (чётн.), 1-11 (нечётн.); ул. М. Расковой, 22; ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.), 39-61 (нечётн.); пер. Краснодонцев, 2-а, 2-8 (чётн.); ул. Нестерова, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Осипенко, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 15; ул. Белинского, 1-13 (нечётн.), 6-12 (чётн.); ул. Краснодонцев, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. М. Расковой, 10-20; ул. Краснодонцев, 14-24 (чётн.), 13-23 (нечётн.), 24-а, 27; ул. Бородина, 2, 4, 6; ул. Глухополянская, 4, 6; пер. Краснодонцев, 10, 12; ул. Осипенко, 13, 14; ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.); 3-й пр-зд Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.); ул. Яблочкова, 23-37 (нечётн.); ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.); 1-й пр-зд Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а; 2-й пр-зд Гастелло, 12-24 (чётн.), 13; ул. Гастелло, 2-6 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а, 2-6 (чётн.); ул. Глухополянская, 19-б; ул. Комсомольская, 165, 226-а; ул.Железнодорожная, 26, 26-а, 27, 27-а, 28, 28-а, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 40; пер. Кирпичный, 21, 23, 25, 27; ул. Герцена, 144, 201; п. Косая Гора: ул. Горняк, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); пр-зд Лесной, 6-16 (чётн.); ул. М. Горького, 37, 41, 43;

с 9:30 до 13:30 - ул. Демонстрации, 7, 9, 11; ул. Фрунзе, 17, 19; ул. Л. Толстого, 132, 134 (гараж);

с 12:30 до 14:00 - ул. Вильямса, 14, 24, 22, 22-а, 6.