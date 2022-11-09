Жительница Белгорода пожаловалась на условия лечения ее супруга, участника СВО в тульском госпитале

Жительница Белгорода пожаловалась на неудовлетворительные условия лечения ее супруга, участника СВО в тульском госпитале Фото: Алексей ФОКИН

Женщина посетовала, что сейчас ее супруг - участник СВО - находится на лечении в Туле после полученного ранения. В местном госпитале, кроме надлежащих условий, отсутствует должное внимание персонала к раненым. Губернатор Белгородской области в рамках эфира ответил, что он не раз самолично посещал подобные госпитали у себя в регионе и убеждался, что там максимально качественно заботятся о военных, но все же связался с тульскими властями, чтобы разобраться в ситуации.

В итоге все закончилось визитом министра здравоохранения Тульской области Дмитрия Маркова в военное медучреждение, где лечат белгородского военнослужащего – участника СВО. При личной встрече мужчина опроверг слова супруги и сказал, что удовлетворен качеством медицинской помощи.