Вернется ли Дзюба в тульский «Арсенал» - свою точку зрения высказал Аджоев Фото: материалы пресс-служб

Президент тульского клуба Гурам Аджоев высказался федеральным спортивным обозревателям о перспективах возвращения Артема Дзюбы в состав команды, играющей сейчас в Первой лиге. Ключевая фраза: «Спросите лучше вы у него, хотел бы он перейти к нам. Он вам все и расскажет».

За оружейников Артем выступал в 2018 году, попав в заявку сборной России на Чемпионат мира после яркого выступления за «Арсенал». Сразу после окончанию мирового первенства тоже ходили слухи, что форвард может якобы вернуться в тульский клуб, однако все закономерно закончилось «Зенитом».

Сейчас же Дзюба разорвал контракт с «Адана Демирспор» и находится в положении свободного агента. В составе турецкой команды 34-летний россиянин забил один мяч в пяти матчах, проведя на поле в общей сумме 166 минут.

Однако, кажется, стоит все же реально оценивать финансовые возможности «Арсенала» вылетевшего по окончанию прошлого сезона из российской Премьер лиги. Дзюба играл и в «Зените», и в «Спартаке». Без дальнейших комментариев.