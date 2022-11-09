В борьбе за стройное тело

О инновационных методах коррекции фигуры рассказывает главный врач ГУЗ «ТОККВД» Наталья Руднева.

- Не всегда походы в спортзал, массаж или просто диета помогают построить тело вашей мечты. Потому что по отдельности, все эти эффективные методы работают не в полной мере. Если хотите добиться успеха в борьбе с несовершенствами тела, надо правильно подобрать комплекс действий и настроиться на положительный результат.

главный врач ГУЗ «ТОККВД» Наталья Руднева

Мощный удар по жировым отложениям

УЗ-кавитация (Липотач) воздействует на проблемные зоны с помощью ультразвука, «разбивая» жировые клетки.

Есть у организма такая особенность —уменьшение объемов при том, что вес остается неизменным. Добиться такого эффекта от организма можно не только с помощью усиленных физических нагрузок, а еще с помощью аппаратной процедуры Липотач.

Это неинвазивная методика с долгосрочным результатом, помогающая мужчинам и женщинам формировать свое тело. Этот метод безоперационной липосакции позволяет даже за одну процедуру избавиться от 1 до 7 сантиметров в объеме. И благодаря накопительному действию следить за уменьшением объемов еще до четырех недель.

В чем секрет

Основа методики - воздействие низкочастотного ультразвука на жировую клетку. Под действием ультразвука в клетке начинается процесс образования пузырьков или «каверн». При схлопывании этих пузырьков внутри жировой клетки происходит гидродинамический толчок, своего рода микровзрыв. Эти микровзрывы повреждают мембраны жировых клеток, и высвободившиеся триглицериды попадают в межклеточное пространство.

В дальнейшем, триглицериды выводятся из межклеточного пространства через лимфатическую и кровеносную систему. Процесс осуществляется с помощью специальной насадки: происходит локальное воздействие ультразвуком на проблемные области (бока, живот, внутренние поверхности плеч и бедер, ягодицы и др.). В результате чего запускается процесс расщепления адипоцитов (клеток, из которых, в основном, состоит жировая ткань), разрушаются соединительнотканные волокна, ненавистная всем «апельсиновая корка». Таким образом, результат от кавитации сопоставим по результату с хирургической липосакцией, но процедура проводится без травм, боли, периода реабилитации и комфортна для пациента.

Зоны воздействия:

• удаление локальных жировых отложений;

• лечение целлюлита;

• разрушение липом;

• улучшение контуров тела;

• коррекция дефектов после хирургической липосакции;

• подтяжка и укрепление кожи

Кавитацию на одну зону проводят один раз в 7-10 дней. Курс 4-7 процедур в зависимости от желаемых результатов.

Преимущества:

• Гарантия невозврата жировых отложений,

• Никаких разрезов и швов,

• Никакого наркоза.

• Сохранение чувствительности кожи.

• Липотач прекрасно сочетается с другими методиками коррекции фигуры.

Добавим пресса

Прессотерапия заменяет ручной лимфодренажный массаж и способствует выводу лишней жидкости из тканей, ускоряет ток лимфы и «будит» организм в целом. Согласно данным исследований, один сеанс такого массажа заменяет несколько процедур мануального воздействия или две тренировки в спортзале. Данная методика идеальна для людей, ведущих сидячий образ жизни, имеющих лишний вес и неправильно питающихся.

В чем польза

Когда в организме застаивается лимфа, могут возникать разные болезни и просто неприятные состояния. Пневмомассаж разгоняет лимфоток, предупреждая патологии. Импульсное воздействие активизирует кровообращение и обменные процессы на клеточном уровне. Все ткани и органы получают много кислорода и питательных веществ. Восстанавливаются важные функции, происходит общее оздоровление. Из организма уходит лишняя жидкость и токсины. Обеспечивается спазмолитический эффект. Проходит усталость, скованность движений. Пациенты отмечают повышение настроения и общего тонуса, прилив сил. Курс прессотерапии, состоящий из 10-15 сеансов повышает устойчивость к стрессам, иммунитет. И заметно усилит результат от кавитации, выведет из организма лишний жир и воду и позволит добиться очевидных и стойких результатов надолго.

Для нетерпеливых

SМАS-лифтинг тела на аппарате DOUBLO — процедура актуальна для тех, кто не хочет или не может ждать, пока массаж, обёртывания и другие способы борьбы с целлюлитом, «ушками» на бёдрах, обвисшей кожей рук подействуют. Достаточно одного сеанса, чтобы проблема стала не такой очевидной.

Это аппаратная косметологическая процедура, способная корректировать контуры тела, улучшить состояние кожи, предупредить возрастные изменения при помощи микро- и макроультразвука. Моделирование тела, по результатам сравнимо с хирургическим вмешательством. Результат виден с первой процедуры и она практически не имеет противопоказаний.

Важно

Сочетание процедур кавитации, прессотерапии и затем smas-лифтинга позволяет достичь максимальных результатов в борьбе за стройное тело.

После аппаратных процедур рекомендуется пить больше жидкости, отказаться от тяжелой и жирной пищи, больше двигаться. Только комплексный подход позволит решить проблему. Несмотря на высокую эффективность всех современных аппаратных методик похудения - образ жизни необходимо пересмотреть. А также обратить внимание на полноценный отдых. Например, сон является неотъемлемой составляющей процесса похудения.