Выявить скрытое. Возможна ли ранняя диагностика рака толстой кишки?

При этом есть определенные группы риска и триггеры для его возникновения.

Что важно знать о заболевании и как его предотвратить, рассказывает главный врач ГУЗ «ТОКОД» Дмитрий Истомин:

- Патологические процессы, диагностированные в толстой кишке, такие как полипы и воспалительные заболевания, способны привести к образованию злокачественной опухоли. При этом больной долгое время может не догадываться о развитии страшной патологии.

главный врач ГУЗ «ТОКОД» Дмитрий Истомин

Как держать ситуацию под контролем и какие симптомы являются тревожными?

Злокачественную опухоль, растущую из слизистой оболочки в толстой и прямой кишке, в медицинской практике называют колоректальным раком. К сожалению, зачастую только наличие жалоб заставляет пациента пройти обследование толстой кишки: наличие крови в кале, неустойчивый стул, боли и дискомфорт в области живота. Наличие подобных симптомов может быть признаком уже развившегося онкологического заболевания толстой кишки.

Как предотвратить колоректальный рак?

В подавляющем большинстве случаев злокачественная опухоль развивается из полипов, своевременная диагностика и удаление которых предотвратит развитие рака. От возникновения полипа до его озлокачествления проходит обычно не один год. Какими-либо симптомами полипы себя не проявляют. Но современный анализ на скрытую кровь в кале может вовремя выявить полип. Анализ можно сдать в любой поликлинике по месту жительства (осуществляют забор биоматериала, а само исследование выполняется на самом современном высокочувствительном оборудовании в Тульской областной клинической больнице). Анализ не требует соблюдения диеты или другой подготовки. При получении положительного результата – обязательно надо проводить колоноскопию, пересдавать анализ нет смысла.

Возможности современной эндоскопической аппаратуры позволяют выявить образования размером 2-3 мм и при необходимости тут же их удалить через эндоскоп, и тем самым осуществить профилактику роста и злокачественного полипа. Так что колоноскопия — не только диагностическое, но и лечебное вмешательство, которого не нужно бояться. Прежде всего, думайте о своем здоровье!

Исследования кала на скрытую кровь формально здорового населения показывают положительный результат у 4-6°/о обследованных. При этом рак выявляется до 10% случаев, а полипы - до 20-40 %. Массовое использование такого теста, по мнению специалистов, может снизить смертность от КРР на 30%. Людям в возрасте после 40 лет, необходимо проходить это обследование не реже 1 раз в 2 года.

Причины онкологии толстой кишки

Главные факторы риска рака толстой кишки – питание, ожирение и алкоголь.

Питание, богатое жирами, особенно животного происхождения, и дефицит потребления пищи, богатой клетчаткой, являются основной причиной высокой заболеваемости раком толстой кишки. Доказано, что 2-кратное увеличение потребления пищи, богатой клетчаткой, должно привести к снижению риска развития рака толстой кишки на 40%. Пищевой рацион, в котором содержится большое количество овощей и фруктов, также снижает риск развития рака толстой кишки.

Ожирение, т.е. состояние, когда индекс массы тела человека равен или превышает 30 кг/м2, является признанным фактором развития рака толстой кишки. Риск увеличивается на 50-100%!

Высокая физическая активность, как профессиональная, так и связанная с физическими упражнениями, снижает риск развития рака толстой кишки. У людей, физические занятия которых могут быть приравнены к 4 ч быстрой ходьбы в неделю, снижен риск рака толстой кишки.

Увеличение риска рака толстой кишки зависит и от количества потребляемого чистого алкоголя, независимо от типа алкогольных напитков.

Наследственность. Если у кого-то из близких родственников диагностирован рак толстой кишки, нужно обязательно проходить регулярные профилактические осмотры, поскольку генетическая предрасположенность значительно повышает риск образования опухоли.

Возраст. Рак в большинстве случаев диагностируют у людей старше 50-ти лет, поэтому следует заранее, с 40 лет, регулярно проходить исследования и вовремя диагностировать и лечить предраковые заболевания толстой кишки. Рак толстой кишки излечим на ранних стадиях.

Симптомы

Риску заболеть раком толстой кишки одинаково подвержены и мужчины, и женщины, течение болезни также не зависит от пола.

Болезнь может начаться в любом возрасте, однако обычно рак толстой кишки диагностируется у пациентов в возрасте после 50-ти лет, пик же заболевания приходится на возраст 60 - 75 лет.

Рак толстой кишки коварен тем, что на ранних стадиях он никак себя не проявляет.

Тревожные сигналы

• Частые запоры, недержание газов или каловых масс, вздутие живота.

• Если же в каловых массах появилась кровь — это явный сигнал того, что необходимо срочно пройти обследование.

• Общее ухудшение самочувствия - слабость, потеря аппетита и веса, длительные боли в животе. При прогрессирующем процессе появляется анемия, непроходимость кишечника.

Симптомы появляются уже при больших размерах опухолей. Поэтому профилактические обследования надо проходить здоровым людям.

Важно

Выявить факторы риска развития заболевания и получить соответствующую врачебную консультацию можно в Центрах здоровья, а также в учреждениях здравоохранения при диспансеризации определенных групп взрослого населения.

Пройти бесплатное исследование, направленное на диагностику онкозаболеваний молочных желез, шейки матки, толстой кишки, желудка, легких, кожи, предстательной железы можно в вашей поликлинике при диспансеризации определенных групп взрослого населения.