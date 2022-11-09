Внимание к самому большому органу – кожа

Как справиться со всеми этими проблемами, рассказали врачи-дерматологи «Тульского центра диагностики и лечения».

Состояние кожи во многом зависит от воздействия окружающей среды: косметика, бытовая химия, прямые солнечные лучи. Последствие регулярного стрессового состояния – выпадают волосы, появляются зуд, морщины, высыпания, обострение экзем, псориаза, акне и многих других серьёзных заболеваний. Поэтому важно держать ситуацию под контролем, и хотя бы раз в год проходить плановый осмотр у дерматолога и трихолога, даже если, казалось бы, жалоб нет.

Диана Семина – дерматовенеролог и дерматолог-онколог, трихолог:

- В холодное время года волосы при неадекватном уходе становятся обезвоженными и ломкими, часто электризуются. Колебания температуры воздуха, его недостаточная увлажненность, одежда из синтетики — все эти факторы негативно воздействуют на внешний вид волос.

Диана Семина – дерматовенеролог и дерматолог-онколог, трихолог

Важно понимать, что самолечение недопустимо. При длительном или интенсивном выпадении волос стоит посетить специалиста. Только врач может определить причины такого состояния и скорректировать его. В частности, проводится диагностика, проверяются баланс половых гормонов и дефициты витаминов и микроэлементов. Нередко среди причин выпадения волос — наследственная предрасположенность. Изменение рациона в холодное время года и отказ от головных уборов, ведущий к местному сужению сосудов и нарушению кровообращения в коже головы, также могут привести к разрушению волос, замедлению роста и выпадению.

Избавиться раз и навсегда

В нашем Центре есть все возможности для диагностики и лечения волос и кожи. Здесь есть цифровой дерматоскоп, а также все необходимое для детального обследования и забора материала для гистологического и других исследований, в том числе определения типа аллергии, для проведения современных малоинвазивных операций с использованием лазера. Это позволяет в максимально короткие сроки установить причину недуга и приступить к лечению.

Сейчас благоприятное время для оперативного лечения различных новообразований на коже. Лазерное удаление бородавок, родинок и папиллом считается наиболее результативным методом. Так как лазер мгновенно прижигает сосуды, поэтому процедура полностью бескровна. Луч действует точно и удаляет только образование, не затрагивая окружающие ткани. Так как ткани не разрезаются, риски занесения инфекции сведены к нулю. Благодаря этому место удаления заживает быстро, рубцов при правильном уходе не остается. Процедура абсолютно безболезненна благодаря использованию местной анестезии и длится всего несколько минут.

Своевременная диагностика

Дмитрий Юрьевич Пустынский, врач высшей категории, дерматовенеролог:

- У вас есть родинки, которые вызывают дискомфорт, часто травмируются, начали расти, появились пятна на коже? Диагностика новобразований при помощи дерматоскопа проводится с высокой степенью точности - до 90%.

Меланома - самая злокачественная опухоль из всех существующих. Основным фактором её развития из обычной родинки является воздействие солнечного света, в частности, загар на солнце. Сюда же можно отнести и хроническую травматизацию опухоли, когда родинки располагаются в области трения одежды: например, под лямкой бюстгальтера, под поясом или резинками.

Дмитрий Юрьевич Пустынский, врач высшей категории, дерматовенеролог

Дерматоскоп даёт увеличенную в десятки раз картинку родинки. Специальная подсветка позволяет в мельчайших подробностях разглядеть, что творится не только снаружи, но и подкожно: как располагается родинка, есть ли внутренний рост, который не заметен на поверхности. Такая процедура позволяет с высокой точностью поставить диагноз, никак не вторгаясь в организм, не нарушая целостности кожных покровов.

Благодаря этому методу, человеку не придётся удалять «лишние» родинки, с которыми он мог бы прожить всю жизнь, - ради профилактики, а только образования, склонные к злокачественному перерождению.

Стоит провериться, если у вас:

• светлая кожа, светлые или рыжие волосы, голубые или серые глаза;

• много родинок и веснушек;

• близкие родственники болели меланомой.

Внимание к самому большому органу – кожа

Специалисты рекомендуют обследоваться каждые полгода. Врач анализирует снимки, полученные на последнем и предыдущем обследовании.

Методика помогает поставить точный диагноз при очень многих кожных заболеваниях, косметических дефектах. Особенно в спорных случаях. Например, определить псориаз, когда он маскируется под другие дерматозы. То же касается остальных трудно диагностируемых заболеваний: красного плоского лишая, розового лишая, красной волчанки волосистой части головы и других болезней волос.

Дерматоскопически можно определить все опухоли кожи и слизистых, многие доброкачественные образования и даже обычные бородавки.