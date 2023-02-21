22 февраля в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Электричество отключат по следующим адресам:

с 9:00 до 12:00 - ул. Кирова, 194, 196, 198, 198-б, 200, 202, 202-а, 202-б;

с 9:00 до 16:00 - Депо Московского вокзала; ул. Гастелло, 5-39 (нечётн.), 10-32 (чётн.), 1-б, 1-в, 3, 3-а, 18-а; ул. Панфиловцев, 50-66 (чётн.), 41-59 (нечётн.); ул. Добролюбова, 1-31 (нечётн.), 2-30 (чётн.); ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 39-45 (нечётн.), 53-в; ул. Можайского, 2-22 (чётн.), 1-23 (нечётн.); ул. Яблочкова, 38-56 (чётн.); ул. Крылова, 2-26 (чётн.), 5-25 (нечётн.); ул. Бородина, 20-40 (чётн.), 11-25 (нечётн.), 4-а, 4-в; ул. Поленова, 3-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.); ул. Глухополянская, 4, 6; ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 13-37 (нечётн.), 24-а, 25-а, 28-а, 28-б; пер. Краснодонцев, 10, 12; ул. Осипенко, 13, 14; ул. М. Расковой, 22; ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.); пер. Краснодонцев, 2-а, 2-8 (чётн.); ул. Нестерова, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Осипенко, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 15; ул. Белинского, 1-13 (нечётн.), 6-12 (чётн.); ул. Краснодонцев, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. М. Расковой, 10-20; ул. Кутузова, 69-95 (нечётн.); ул. Нестерова, 42-62 (чётн.), 47-61 (нечётн.), 55-в; ул. Панфиловцев, 30-44 (чётн.), 25-37 (нечётн.), 39-а; ул. Краснодонцев, 38-58 (чётн.), 39-57 (нечётн.), 45-а, 54-а, 56-а; ул. Гастелло, 34; ул. Белинского, 52; Мясново: ул. Тихмянова, 43, 45, 47; Одоевское ш., 70-96 (чётн.); ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.); 10-й пр-зд, 42-б, 42-в; 11-й пр-зд, 43-а, 43-б, 43-59 (нечётн.), 42-62 (чётн.), 48-а, 50-а, 58-а; 12-й пр-зд, 41-57 (нечётн.), 44-54 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а; 13-й пр-зд, 42-51, 36;

с 12:00 до 16:00 - ул. Кирова, 173, 198, 198-б, 200, 202, 202-а, 202-б.