Стало известно, как послание Путина Федеральному Собранию изменит Тульскую область

Стало известно, как послание Путина Совету Федерации изменит Тульскую область Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Основными его темами стали внешняя политика и проведение СВО. Также Президент уделил внимание вопросам экономики, социальной сферы, образования, здравоохранения и многим другим.

Алексей Дюмин прокомментировал послание Президента, отметив, что Тульская область готова предложить инвесторам одни из лучших условий в стране:

«Президент поставил перед страной ключевые задачи. Главные из них, безусловно, связаны со специальной военной операцией. В их числе – укрепление нашей армии, оснащение ее самым передовым вооружением, наращивание серийного производства. И здесь роль Тулы как оружейной столицы была и будет оставаться крайне значимой. Мы будем и дальше оказывать нашим оборонным предприятиям всю необходимую помощь. И меры поддержки их сотрудников, которые сегодня предложил Президент, станут для нас в этом хорошим подспорьем.

В Тульской области выстроена централизованная система помощи военнослужащим и их близким, включая социальные выплаты, улучшение жилищных условий нуждающихся в этом мобилизованных и добровольцев. Разработана программа реабилитации участников СВО, вернувшихся с военной службы. За каждой семьей участника СВО уже закреплены кураторы, готовые прийти на помощь по первому зову. Особенно важно, что к работе по поддержке военнослужащих и их семей в регионе подключились представители бизнеса, общественники и неравнодушные граждане, о чем также сегодня говорил Президент.

Глава государства дал понять, что в современных условиях у страны есть ресурсы для того, чтобы обеспечить не только безопасность, но и выход на новые рубежи в экономике. Тульская область – регион с традиционно сильной промышленностью, благоприятным инвестиционным климатом и динамично растущим сельским хозяйством. Сегодня мы сопровождаем 89 инвестиционных проектов общим объемом свыше 330 млрд рублей. И будем продолжать наращивать свой инвестиционный портфель. Президент призвал бизнес инвестировать в Россию. Правительство Тульской области готово предложить инвесторам перспективные площадки и одни из лучших в стране условий для реализации проектов.

И что самое главное, Владимир Владимирович Путин отметил сплоченность нашего народа в сегодняшних трудных условиях. В единстве – залог нашей победы и успеха в развитии нашей великой России».