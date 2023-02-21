Председатель ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» по Тульской области Михаил Глухов прокомментировал обращение Президента РФ к Федеральному собранию

Михаил Глухов. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Обращение президента к Федеральному собранию сегодня стало вопреки ожиданиям и прогнозом многим практически провозглашением «новой экономической политики» в государстве. Даны указания на переориентацию экономики на технологический и стратегический уклад, на благо государства.

Наверно не было обращения, в котором столько уделено вниманию развитию бизнеса в нашей стране. Президент дал посыл на сосредоточение экономики на основе российского предпринимательства и использования потенциала людей бизнеса на благо страны. Президент указал на «тихую гавань» для российского бизнеса и дал посыл для чиновников всех уровней помогать предпринимателям, которые развивают производство и вкладывают в сою страну. Бизнес получил посыл для своего развития внутри страны.

Считаю, что это верное направление, ведь именно предприниматели показали, как они решают возникшие в последние время трудности у своих предприятий. Сейчас бизнес и чиновники всех уровней должны работать совместно на благо нашей страны и ее граждан.