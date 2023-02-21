Стало известено, как будут работать медучреждения Тульской области на праздники с 23 по 26 февраля

Стал известен график работы медучреждений Тульской области с 23 по 26 февраля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Поликлиники

23 февраля с 9:00 до 15:00 во всех поликлиниках ведет прием дежурный врач, проводится тестирование на коронавирус и грипп, обслуживаются вызовы на дом, работает кабинет неотложной помощи.

24-25 февраля с 9:00 до 18:00, 26 февраля с 9:00 до 15:00 поликлиники будут работать в штатном режиме.

Пункты вакцинации

Пункты вакцинации работают согласно графику своих лечебных учреждений. Записаться на прививку можно по телефону контактного центра своей поликлиники.

Пункты вакцинации в ТРЦ «Гостиный двор» в Туле и ТЦ «Первый» в Новомосковске работают :

23 февраля – с 10:00 до 14:00;

24 февраля – с 10:00 до 18:00;

25 февраля – с 10:00 до 18:00;

26 февраля – с 10:00 до 18:00.

Пункты вакцинации возле ТЦ «Макси» и «Глобус» продолжат работу в обычном режиме.

Областные медучреждения

23 и 26 февраля — выходной

24 и 25 февраля — с 9:00 до 15:00 ведут прием специалисты профильных областных медучреждений: взрослая и детская областные больницы, областной кардиодиспансер, психиатрическая больница, кожно-венерологический, наркологический, противотуберкулезный и онкологический диспансеры, перинатальный центр, Центр медицинской профилактики и реабилитации, Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Центр детской психоневрологии.

Стоматологическая помощь

23 и 24 февраля с 9:00 до 15:00 ведет прием дежурный врач. График приема размещен на сайте медучреждения. После 15:00 работает неотложная стоматологическая помощь в Городской больнице №7 г. Тулы по адресу Тимирязева, 97А.

С 25 февраля стоматологическая поликлиника работает в обычном режиме.

Горячая линия минздрава

Горячая линия министерства здравоохранения Тульской области 8-800-4444-003 будет работать в штатном режиме с 8:00 до 20:00.

Режим работы центра записи на прием к врачу (для жителей Тулы — 33−83−77 и для жителей Тульской области — 8−800−450−33−03):

с 23 по 26 февраля с 9:00 до 18:00. Контакт-центры поликлиник работают по графику своих медучреждений.