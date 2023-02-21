Хочешь быть врачом - будь им! Фото: Игорь КОПЫТОВ

Привлечение специалистов в первичное звено здравоохранения – одна из важнейших задач нацпроекта «Здравоохранение».

Собравшихся приветствовал проректор по учебно-воспитательной работе Эдуард Темнов, подчеркнувший, что, поступая в вуз, будущие медики ставили перед собой цель найти достойную работу и построить успешную карьеру. Поможет им в этом региональное министерство здравоохранения, которое готово предоставить целый ряд возможностей для развития в родном регионе.

Заместитель министра-директор департамента кадровой работы и проектной деятельности минздрава Тульской области Юлия Гончарова рассказала, что с целью привлечения медицинских работников в регионе создан Центр по подбору персонала министерства здравоохранения Тульской области. Его задачи: формирование потока кандидатов в госучреждения здравоохранения, проведение первичного собеседования, мониторинг адаптационного периода новых сотрудников в медицинских организациях в течение 3-х месяцев работы.

- Наш регион вошел в топ-10 регионов России по качеству проживания, - сказала она. - Один из немаловажных факторов - качество медицинской помощи. Именно вы скоро вольетесь в коллективы тульских медучреждений, чтобы спасать жизни людей. Для работы в Тульской области привлечено 266 высококвалифицированных медицинских кадров из других субъектов РФ. Руководство области, министерство здравоохранения заинтересованы в том, чтобы выпускники Мединститута ТулГУ оставались после обучения работать в госучреждениях здравоохранения своего региона — а таковых, только крупных, насчитывается порядка 50-ти. На слуху: Тульский областной перинатальный центр, строящийся онкологический диспансер, Территориальный центр медицины катастроф, Новомосковская городская клиническая больница и др.

Юлия Гончарова привела в пример лишь часть широкого пакета мер соцподдержки медработников. Подробнее об этом рассказала руководитель Центра по подбору персонала министерства здравоохранения Тульской области Наталья Сорокина:

- Для молодых специалистов, впервые приступивших к работе по специальности и отработавших по ней три года, предусмотрена выплата пособия в размере пяти окладов. Ежемесячные выплаты в размере 20 тысяч рублей положены врачам-неонатологам, в размере 15 тысяч - участковым педиатрам, участковым терапевтам и врачам общей практики. Не первый год реализуется программа «Земский доктор», по которой единовременная компенсационная выплата предоставляется медработникам, прибывшим в сельские населенные пункты, рабочие поселки, города с численностью населения до 50 тыс. человек.

Предусмотрена для врачей-специалистов и ежемесячная денежная компенсация в размере до 20 тысяч рублей за наем жилых помещений. Родителям-медикам оказывается помощь в устройстве ребенка в школу или в детский сад.

В последние годы в регионе медицинские работники обеспечиваются служебным жильем. По поручению губернатора Алексея Дюмина сформирован служебный жилищный фонд, насчитывающий сегодня 190 квартир. Под Тулой, рядом со строящимся онкодиспансером, возводится коттеджный поселок для медработников. Основные условия для получения там жилплощади: наличие научной степени и стаж работы в медицине более 10-ти лет.

В ходе встречи студенты и ординаторы задавали гостям вопросы на интересующие темы.

Есть мнение

. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Лев Путилин, студент 6 курса:

- Я «целевик», через несколько месяцев сдам экзамены и буду работать в Центре детской психоневрологии, меня там очень ждут.

Почему такая специализация? Моя бабушка, заслуженный врач РФ, много лет проработала спортивным врачом, дедушка трудится в Областном диагностическом центре, 35 лет заведует отделом функциональной диагностики. Поэтому о другой профессии и думать не мог. Я из многодетной семьи, старший из пятерых, люблю детей и хорошо их понимаю.

. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Владимир Думинский, ординатор второго года:

- Я третий год работаю врачом-терапевтом в поликлинике Второй областной больницы на ул. Демьянова. Сначала был медбратом, потом стал вести прием пациентов, планирую и дальше там трудиться.

Предполагаю расширить свои знания в области функциональной кардиодиагностики, но знания терапевта — это база для любой дальнейшей узкой специализации. Поэтому быть практикующим терапевтом очень важно.

. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Елизавета Клёкова, студентка 6 курса:

- Когда-то в школе мне нравились химия и биология - это и повлияло на выбор профессии. Я не хотела заниматься просто наукой, поступила в медицинский. Общаться с людьми, помогать им мне нравится. Специализация у меня непростая - онкология. Впереди еще ординатура, которую я буду проходить в областной больнице — здесь я учусь по целевому направлению.

Телефоны Центра подбора медицинского персонала минздрава: (4872) 24-98-84, с 9:00 до 18:00, 8(915)786-36-32. По ним можно узнать о вакансиях и получить консультацию по вопросам трудоустройства.