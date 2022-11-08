Сотрудница отделения соцзащиты устроила конфликт с гражданкой ДНР в Алексине Тульской области Фото: соцсети

Накануне в соцсетях появился видеоролик конфликта двоих женщин из-за оформления выплат. Сотрудница учреждения настаивала на невозможности его подачи. Жительница ДНР же уверяла, что именно в этот кабинет ее направили. В итоге заявительницу вытолкали из комнаты вместе со всеми документами.

На место конфликта вызвали полицию.

Региональное минтруда провело проверку по данному факту. Сотруднице объявлено дисциплинарное взыскание. У заявительницы из Донецка приняли все документы на оформление выплат.