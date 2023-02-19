20 февраля в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Комсомольская, 54; ул. Ф. Смирнова, 1, 3, 5, 5 к.2; ул. Сойфера, 18, 37-а; ул. Оборонная, 95-а, 93, 93-а, 97, 89 к.1; ул. Новомосковская, 1, 3, 5; д. Малевка, 104-а (АЗС № 11); ул. Рязанская (АЗС); ул. Немцова, 24-б, 27; ул. 1-я Трубная, 1, 14-20 (чётн.); ул. Болдина, 32-44 (чётн.); ул. Самокатная, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 7-а, 7-б, 12; ул. Лермонтова, 15-27 (нечётн.), 18-32 (чётн.), 15-а, 18-а; ул. 2-я Трубная, 18, 20; ул. Радищева, 28, 30, 21-29 (нечётн.); ул. 3-я Зеркальная, 1-12; ул. Серебровская, 43, 45; ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 18, 20, 24, 26; ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.); ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-а-15 (нечётн.); ул. Чехова, 29, 31, 33; ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 22, 24; ул. Болдина, 58; ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.); Мясново: ул. Лётная, 3-29 (нечётн.), 12-32 (чётн.), 12, 19-а; ул. Моторная, 2; ул. Кабакова, 1, 1-а, 2, 2-а, 3, 6, 6-а, 9, 10; ул. Планерная, 11, 14; п. Южный: ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3; ул. Рабочая, 1-19; ул. Зелёная, 1-13; ул. Транспортная, 15-23;
с 9:30 до 14:00 - ул. Бондаренко, 1, 1-б, 3; ул. Вильямса, 2, 4, 6, 8, 10, 12;
с 9:30 до 17:00 - ул. Пролетарская, 26.