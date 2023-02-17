В Тульской области за дискредитацию ВС РФ впервые оштрафовали подростка Фото: Алексей ФОКИН (фото)

16-летняя девочка из Новомосковска, недавно приехавшая в Тульскую область из Харькова, разместила в одном из мессенджеров статус на украинском языке. Содержание публикации как раз дискредитировало российских военнослужащих. Материалы в отношении подростка были рассмотрены муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Суд назначил ей штраф в размере 15 тысяч рублей, а в отношении ее отца составлен протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».