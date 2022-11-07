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Общество7 ноября 2022 14:58

8 ноября в Туле без электричества останутся десятки домов

Связано это с проведением текущих ремонтно-восстановительных работ на электросетях
Игорь КОПЫТОВ
8 ноября в Туле без электричества останутся десятки домов

8 ноября в Туле без электричества останутся десятки домов

Фото: Алексей ФОКИН

Электричества не будет:

с 9:00 до 17:00 - ул. Болдина, 94, 96; ул. Болдина (ООО "Меткон"); п. Косая Гора: Орловское ш., 10-26 (чётн.), 11, 15; ул. Стрекаловская, 2-48 (чётн.); ул. Чкалова, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.); п. Трудовой, 51, 82-114;

с 9:30 до 13:30 - п. Хомяково: Хомяковское ш., 3, 5/4, 6, 8, 10, 12;

с 11:00 до 17:00 - ул. Комсомольская, 191 к.1, 191 к.2, 191 к.3, 191 к.4; Промышленный проезд, 1, 3, 34; ул. Токарева, 69, 73-а, 78, 80, 82.

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