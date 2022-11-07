8 ноября в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН
Электричества не будет:
с 9:00 до 17:00 - ул. Болдина, 94, 96; ул. Болдина (ООО "Меткон"); п. Косая Гора: Орловское ш., 10-26 (чётн.), 11, 15; ул. Стрекаловская, 2-48 (чётн.); ул. Чкалова, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.); п. Трудовой, 51, 82-114;
с 9:30 до 13:30 - п. Хомяково: Хомяковское ш., 3, 5/4, 6, 8, 10, 12;
с 11:00 до 17:00 - ул. Комсомольская, 191 к.1, 191 к.2, 191 к.3, 191 к.4; Промышленный проезд, 1, 3, 34; ул. Токарева, 69, 73-а, 78, 80, 82.