На ЕВРАЗ Узловая приступили к установке «сердца» завода

Бетонные опоры для обжиговой печи Фото: Игорь КОПЫТОВ

Тульская область — признанный лидер в производстве ванадия и его пентаоксида. Здесь, в металлургическом кластере, еще с 1974 года налажен процесс получения уникальной легирующей добавки, столь необходимой для производства особо прочных и коррозионно стойких сплавов. Она широко используется в атомной энергетике, черной металлургии, авиационной и космической отраслях, в изготовлении электронных устройств, например, таких как высокопроизводительные аккумуляторы без эффекта деградации.

С 2009 года ванадиевое производство вошло в холдинг ЕВРАЗ. Объемы изготовления производных на ЕВРАЗ Ванадий Тула с тех пор растет год от года. Если в 2020 году было произведено 14776,431 тонн пентаоксида, то в 2021 году этот рекорд был побит - 15025,577 тонн. Удалось повысить и показатель извлечения феррованадия: в 2020 году он составлял — 98,50%, а уже в прошлом — 98,53%. Кстати, уровень извлечения феррованадия — главнейший показатель качества конечного продукта, который идет в реализацию. Но на достигнутом никто останавливаться не собирается.

Будущая промплощадка ООО ЕВРАЗ Узловая Фото: Игорь КОПЫТОВ

Экологичность и энергоэффективность

Так, в сентябре 2021 года был заложен первый камень нового предприятия ООО ЕВРАЗ Узловая в особой экономической зоне в Тульской области. А уже с начала этого года возведено более 1000 тонн металлоконструкций, залито порядка 19 тысяч кубометров бетона. Летом введена в строй собственная распределительная электроподстанция - РП-10. Сегодня площадка будущего завода ЕВРАЗа является основным абонентом Центральной подстанции особой экономической зоны «Узловая». Мощность РП-10 - порядка 12 МВт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством строящийся ванадиевый завод, который будет выпускать около 19 тысяч физических тонн пентоксида ванадия в год. В сентябре завершена прокладка газопровода до территории ЕВРАЗ Узловая, который будет питать производственные объекты.

В строительство завода холдинг инвестирует $228 миллионов. На ЕВРАЗ Узловая будет создано около 600 рабочих мест. Планируется, что новое предприятие сможет перерабатывать до 100 тысяч тонн сырья в год, производя порядка 19 тысяч тонн пентаоксида ванадия.

Монтаж обжиговой печи

Антон Мартьянов, генеральный директор ООО ЕВРАЗ Узловая:

- На текущее лето у нас была поставлена задача завершить основные работы с бетоном, чтобы в холодное время можно было уже вплотную приступить к монтажу оборудования. Сейчас, по сути, с обжиговой печи, мы и начали этим заниматься.

Хотел бы подчеркнуть, что один из приоритетов нашей строительной площадки — это нулевая терпимость к нарушениям техники безопасности, что очень важно при столь масштабных работах. Это принцип всего холдинга ЕВРАЗ.

Второй приоритет — экология будущего производства. Здесь будут внедрены многие новые практики. Например, технологии замкнутого цикла использования воды, что обеспечит нулевой сброс производственных сточных вод. А технология мокрого помола и современное пылегазоочистное оборудование минимизируют выбросы в атмосферу.

Антон Мартьянов, генеральный директор ООО ЕВРАЗ Узловая Фото: Игорь КОПЫТОВ

90-метровое «сердце»

1 ноября на строящемся предприятии произошло знаковое событие — здесь начали монтаж первых секций печи обжига. Ее называют «сердцем» завода. Вес конструкции — 753 тонны. Громадные детали по индивидуальному заказу изготавливали на АО «Волгоцеммаш» в городе Тольятти.

Начало этапу возведения печи положили еще в летом, построив мощные бетонные опоры — всего 4 штуки. Далее установили так называемый бандажный блок весом 45,9 тонны. Именно он будет держать сами пролетные секции. Первые две — по 10 метров длиной каждая, диаметром 4 метра и весом 32,5 тонны каждая.

Константин Бабанский, руководитель строительно-монтажного направления холдинга «Мосинтраст»:

- Блок посредством электросварки первоначально монтируют на временные металлоконструкции. Далее производится стыковка. Максимальная точность достигается тем, что все делается вручную, слесарным инструментом. На данный момент в работах на участке задействованы 22 рабочих и 4 представителя ИТР, включая инженера-геодезиста.

Монтаж одной секции занимает порядка 6 часов. Стыковка — до недели. На всю печь уйдет порядка двух месяцев. Приступили мы только накануне, а к новому году она уже будет готова.

Константин Бабанский, руководитель строительно-монтажного направления холдинга «Мосинтраст» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Илья Широких, главный механик ООО ЕВРАЗ Узловая:

- Начало монтажа обжиговой печи - действительно для нас важное событие. Меж собой мы называем ее «сердцем» завода недаром. Это, действительно, самое массивное оборудование будущего предприятия. Если где-то на отдельных участках производства есть варианты замены в технологии, дублирующие агрегаты, то обжиговая печь общей длиной 90 метров — уникальна. Без нее — никак.

Производительность печи - 13,5 тонн. Внутри происходит обжиг шихты, которая предварительно прошла измельчение. На входе температура сырья достигает порядка 950 градусов, в зоне обжига - до 1400. Внутри происходят сложные физико-химические процессы - переход ванадия из нерастворимого в растворимый. Далее следует процесс гидрометаллургического производства, растворение кислотами, фильтрация. В финале получается паста пентаоксида ванадия, а в финале - его плавка.

Мы приступили к монтажу в холодное время года, впереди — заморозки, что несколько осложняет дело. Предстоит состыковать 8 пролетных секций, все они разной длины — до 12 метров с толщиной стенок от 30 до 50 мм. Впереди много сварочных работ, но непогода не повлияет ни на качество, ни на заявленные сроки сдачи обжиговой печи.