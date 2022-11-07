На ЕВРАЗ Узловая приступили к установке «сердца» завода

Бетонные опоры для обжиговой печи
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Тульская область — признанный лидер в производстве ванадия и его пентаоксида. Здесь, в металлургическом кластере, еще с 1974 года налажен процесс получения уникальной легирующей добавки, столь необходимой для производства особо прочных и коррозионно стойких сплавов. Она широко используется в атомной энергетике, черной металлургии, авиационной и космической отраслях, в изготовлении электронных устройств, например, таких как высокопроизводительные аккумуляторы без эффекта деградации.
С 2009 года ванадиевое производство вошло в холдинг ЕВРАЗ. Объемы изготовления производных на ЕВРАЗ Ванадий Тула с тех пор растет год от года. Если в 2020 году было произведено 14776,431 тонн пентаоксида, то в 2021 году этот рекорд был побит - 15025,577 тонн. Удалось повысить и показатель извлечения феррованадия: в 2020 году он составлял — 98,50%, а уже в прошлом — 98,53%. Кстати, уровень извлечения феррованадия — главнейший показатель качества конечного продукта, который идет в реализацию. Но на достигнутом никто останавливаться не собирается.
Будущая промплощадка ООО ЕВРАЗ Узловая
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Экологичность и энергоэффективность
Так, в сентябре 2021 года был заложен первый камень нового предприятия ООО ЕВРАЗ Узловая в особой экономической зоне в Тульской области. А уже с начала этого года возведено более 1000 тонн металлоконструкций, залито порядка 19 тысяч кубометров бетона. Летом введена в строй собственная распределительная электроподстанция - РП-10. Сегодня площадка будущего завода ЕВРАЗа является основным абонентом Центральной подстанции особой экономической зоны «Узловая». Мощность РП-10 - порядка 12 МВт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством строящийся ванадиевый завод, который будет выпускать около 19 тысяч физических тонн пентоксида ванадия в год. В сентябре завершена прокладка газопровода до территории ЕВРАЗ Узловая, который будет питать производственные объекты.
В строительство завода холдинг инвестирует $228 миллионов. На ЕВРАЗ Узловая будет создано около 600 рабочих мест. Планируется, что новое предприятие сможет перерабатывать до 100 тысяч тонн сырья в год, производя порядка 19 тысяч тонн пентаоксида ванадия.
Монтаж обжиговой печи
Антон Мартьянов, генеральный директор ООО ЕВРАЗ Узловая:
- На текущее лето у нас была поставлена задача завершить основные работы с бетоном, чтобы в холодное время можно было уже вплотную приступить к монтажу оборудования. Сейчас, по сути, с обжиговой печи, мы и начали этим заниматься.
Хотел бы подчеркнуть, что один из приоритетов нашей строительной площадки — это нулевая терпимость к нарушениям техники безопасности, что очень важно при столь масштабных работах. Это принцип всего холдинга ЕВРАЗ.
Второй приоритет — экология будущего производства. Здесь будут внедрены многие новые практики. Например, технологии замкнутого цикла использования воды, что обеспечит нулевой сброс производственных сточных вод. А технология мокрого помола и современное пылегазоочистное оборудование минимизируют выбросы в атмосферу.
Антон Мартьянов, генеральный директор ООО ЕВРАЗ Узловая
Фото: Игорь КОПЫТОВ
90-метровое «сердце»
1 ноября на строящемся предприятии произошло знаковое событие — здесь начали монтаж первых секций печи обжига. Ее называют «сердцем» завода. Вес конструкции — 753 тонны. Громадные детали по индивидуальному заказу изготавливали на АО «Волгоцеммаш» в городе Тольятти.
Начало этапу возведения печи положили еще в летом, построив мощные бетонные опоры — всего 4 штуки. Далее установили так называемый бандажный блок весом 45,9 тонны. Именно он будет держать сами пролетные секции. Первые две — по 10 метров длиной каждая, диаметром 4 метра и весом 32,5 тонны каждая.
Константин Бабанский, руководитель строительно-монтажного направления холдинга «Мосинтраст»:
- Блок посредством электросварки первоначально монтируют на временные металлоконструкции. Далее производится стыковка. Максимальная точность достигается тем, что все делается вручную, слесарным инструментом. На данный момент в работах на участке задействованы 22 рабочих и 4 представителя ИТР, включая инженера-геодезиста.
Монтаж одной секции занимает порядка 6 часов. Стыковка — до недели. На всю печь уйдет порядка двух месяцев. Приступили мы только накануне, а к новому году она уже будет готова.
Константин Бабанский, руководитель строительно-монтажного направления холдинга «Мосинтраст»
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Илья Широких, главный механик ООО ЕВРАЗ Узловая:
- Начало монтажа обжиговой печи - действительно для нас важное событие. Меж собой мы называем ее «сердцем» завода недаром. Это, действительно, самое массивное оборудование будущего предприятия. Если где-то на отдельных участках производства есть варианты замены в технологии, дублирующие агрегаты, то обжиговая печь общей длиной 90 метров — уникальна. Без нее — никак.
Производительность печи - 13,5 тонн. Внутри происходит обжиг шихты, которая предварительно прошла измельчение. На входе температура сырья достигает порядка 950 градусов, в зоне обжига - до 1400. Внутри происходят сложные физико-химические процессы - переход ванадия из нерастворимого в растворимый. Далее следует процесс гидрометаллургического производства, растворение кислотами, фильтрация. В финале получается паста пентаоксида ванадия, а в финале - его плавка.
Мы приступили к монтажу в холодное время года, впереди — заморозки, что несколько осложняет дело. Предстоит состыковать 8 пролетных секций, все они разной длины — до 12 метров с толщиной стенок от 30 до 50 мм. Впереди много сварочных работ, но непогода не повлияет ни на качество, ни на заявленные сроки сдачи обжиговой печи.
Илья Широких, главный механик ООО ЕВРАЗ Узловая
Фото: Игорь КОПЫТОВ