Тульский «Арсенал» выиграл у «КамАЗа» Фото: материалы пресс-служб

Кто помнит последнюю встречу туляков с «КамАЗом» еще в 2015 году, тот знает, что игра тогда прошла в Нижнекамске из-за ремонта стадиона челнинцев. На этот раз матч состоялся там же из-за неважного состояния газона автозаводцев. При этом соперники скопировали и финальный счет, и примерное время забитого мяча. Спустя семь лет Григорян точно повторил «подвиг» Вадима Стеклова.

На 11-й минуте он с вратарской линии головой замкнул нацеленную подачу Ткачева и в общем-то тем самым поставил точку в игре – 0:1. Причем, тем самым Арутюн дебютировал голом за оружейников.

Далее первый тайм проходил в обоюдоострой борьбе, казалось, соперники не раз изменят счет. Несколько отличных моментов было у Луценко, но капитану туляков фатально не везло. И если бы не умелые действия Левашова, впервые за последние три месяца ставшего на защиту ворот туляков после матча с «Балтикой» - чуть ли не три месяца спустя — то все могло бы случиться иначе. Только на 19-й минуте он в блестящем стиле один за другим отразил три удара практически в упор.

Второй тайм тоже сложился дл гостей не лучшим образом. Камазовцы добавили агрессии, удар Аюкина пришелся в перекладину. Туда же попал Гаглоев, подошедший исполнять пенальти на 69-й минуте. 11-метровый был назначен за фол Ставпеца на Гаглоеве. В завершение встречи острые моменты создали обе стороны. Левашов ногой парировал мяч после удара Кириллова. Был еще момент у Пальцева, не сумевшего точно замкнуть головой навесную подачу... Но так или инчае, счет на табло остался прежним.

Итак, «Арсенал» завершил круг на пятом месте, отставая от идущей второй «Балтики» четыре очка. У тульской команды теперь 28 очков.

В следующем матче «Арсенал» сразится с дублем «Краснодара». Игра пройдет 13 ноября в Туле.

«КамАЗ» Набережные Челны - «Арсенал» - 0:1 (0:1)

«КамАЗ»: Мамин, Аюкин (Мохаммад, 62), Толстопятов, Полюткин, Абрамов, Пальцев, Исик (Кириллов, 62), Таликин (Маляров, 85), Гаглоев, Бабаев, Шамкин (Сикоев, 85).

«Арсенал»: Левашов, Сокол (Суханов, 73), Григалава, Шумских (Сериков, 46), Насыров, Кайнов, Григорян, Хабибов (Ставпец, 46), Ткачев (Яковлев, 60), Панченко, Луценко.

Гол: Григорян (11, 0:1).

6 ноября. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик», 834 зрителя. Судьи Сергей Куликов (Саранск), Сергей Архипов (Ульяновск), Виктор Медведев (Москва). Предупреждены Сериков (61), Полюткин (77), Пальцев (82), Сикоев (90+2), Мамин (90+3).