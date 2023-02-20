21 февраля в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Электричество отключат по следующим адресам:
с 8:30 до 15:30 - ул. Шевченко, 8-а, 10, 12, 14, 16; пр-зд 1-й Южный, 1-9 (нечётн.); пр-зд 2-й Южный, 4-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.); пр-зд 3-й Южный, 1-16; ул. Станиславского, 5-17 (нечётн.);
с 9:00 до 16:00 - ул. Комсомольская, 54; ул. Ф. Смирнова, 1, 3, 5, 5 к.2; ул. Сойфера, 37-а; ул. Фрунзе, 3; ул. Кутузова, 104, 104-а, 106, 106-а; ул. Машинистов, 12-36 (чётн.), 9-33 (нечётн.), 1, 3, 5; ул. Болдина, 1, 3, 5, 6, 7, 8; ул. Костычева, 12 к.1, 12 к.2, 8, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Костычева, 22-40 (чётн.); п. Хомяковский: ул. Хомяковская, 2; Хомяковский пр-зд; ул. Кислородная, 1-27 (нечётн.), 2-26 (чётн.); ул. Огарёва, 2-24 (чётн.); ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), , 1-а, 4-а, 4-г, 4-д, 6-а, 26, 28, 32, 34, 36, 38; ул. Р. Люксембург, 8-б; ул. 2-я Хомутовка, 2; ул. Томпа, 1;
с 9:30 до 14:00 - Мясново: ул. Профсоюзная, 1, 2, 2-а, 3, 4; ул. Привокзальная, 5, 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 32; ул. Н. Краснослободская, 10-а, 37-а, 10-36 (чётн.), 25-35 (нечётн.); пер. Привокзальный, 12, 14, 16.