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Здоровье20 февраля 2023 9:18

Коронавирус в Тульской области: 71 новый случай заболевания за последние сутки на 20 февраля

Показатель заболеваемости идет на спад
Источник:kp.ru
Коронавирус в Тульской области: 71 новый случай заболевания за последние сутки на 20 февраля

Коронавирус в Тульской области: 71 новый случай заболевания за последние сутки на 20 февраля

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 20 февраля, 95 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 183 841 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 0 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 189 988 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 361 жителей региона.

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