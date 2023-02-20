Истории со вкусом: гастрономические традиции земли Тульской. Тянки и яишники, да на Масленицу!

Началась Масленица! Фото: Игорь КОПЫТОВ

Чем обуславливались те или иные гастрономические традиции? Соблюдаются ли они в современности? Как приготовить то или иное блюдо — с подробным рецептом? Где сегодня в Туле попробовать те явства, о которых мы расскажем?

Обо всем этом — в цикле наших публикаций.

Ну, а первую подборку исторических рецептов по-тульски посвятим приближающейся Масленице. Ведь на самом деле не блинами едиными были сыты люди в праздничную неделю.

Для любителей подраться

Масленица - один из древнейших народных праздников, который отмечал собой рубеж зимы и весны, сытой веселой жизни, с одной стороны, и аскетизма и покаяния Великого поста с другой.

Масленичная неделя длилась семь дней. Для всего русского населения они были самым веселым и любимым временем в году. В понедельник начинали печь блины, во вторник с утра приглашали гостей, угощали их кушаньями, а после шли кататься с горы. На «лакомки», в среду, тещи приглашали своих зятьев к блинам, а для забавы любимого зятя сзывали всех своих родных. В «широкий четверг» начинался масленичный разгул.

В середине XIX - начале ХХ века масленичные гулянья в Туле проводились на Казанской набережной реки Упы у кремлевских стен и в кремлевском саду. Здесь устанавливали временные деревянные павильоны, где выступали жонглеры, фокусники и клоуны. Традиционными на Масленицу были ритуальные драки. Мерились силой для того, чтобы родился сильный урожай. Наиболее удобным местом для боев был лед реки. Самые отчаянные бои «стенки на стенку» устраивали жители Заречья и Чулковской слободы на берегу рек Простынки и Упы.

В пятницу устраивали «тещины вечерки» - ответный визит тещи к зятю, а в субботу на реке строили снежный городок с башнями и воротами. Одна команда должна была защищать его, а другая пытаться захватить. После взятия городка его «воеводу» купали в проруби. Воскресенье - прощеный день. С утра ходили на кладбище, поминали покойных родителей, просили у них прощения. По обычаю на могилах оставляли блины. А после возили на прощальном поезде из дровень и саней чучела Масленицы. Запрягали такой поезд людьми, и он разъезжал по всем улицам, впереди и вокруг него пели и плясали скоморохи. Под конец в этот день чучело сжигали, чтобы окончательно проводить зиму и узнать, какая же будет в этот раз весна.

Но дух праздника витал еще долго. Кстати, как утверждают специалисты музея «Куликово поле», после «основной» масленичной недели, например, в селе Моховом праздновалась «вторая Масленица» - на первой неделе Великого поста. В эти дни можно было доедать блины, а вот молоко и сметану есть уже запрещалось.

Масленица богата блинами. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Не блинами едиными

На Масленицу практически повсюду в Тульском крае ели гречишники – блины из гречневой муки. А еще яишники, которые пеклись из пшеничной муки и остатков пшенной каши. Бытовали и другие традиционные угощения, например, тянки из тыквы.

Секретами приготовления старинных тульских масленичных блюд с читателями «Комсомолки» делится повар-универсал отдела питания государственного музея-заповедника "Куликово поле" Людмила Кривошеева.

Итак, гречишники.

Для их приготовления нам понадобится: 4 стакана гречневой муки, 4-5 стаканов молока, 20-25 гр дрожжей, соль по вкусу.

Дрожжи разводим в половине стакана теплого молока. Добавляем еще 1,5 стакана молока. При непрерывном помешивании всыпаем 2 стакана муки.

Тесто хорошо размешиваем, после чего накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте. Когда тесто увеличится в объеме в 2-3 раза, добавляем оставшуюся муку, молоко, соль, размешиваем и вновь ставим в теплое место.

После того, как тесто второй раз подойдет, выпекаем блины на чугунной сковороде на подсолнечном масле.

Вот они - гречишники. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Теперь следующее блюдо — яишники.

Для их приготовления нам понадобится: 2 стакана пшенной крупы, 2 стакана пшеничной муки, 6 стаканов молока, 5 яиц, 25 гр дрожжей, 200 гр сливочного масла, сахар и соль по вкусу Выливаем в миску 2 стакана теплого молока и разводим в нем дрожжи. Всыпаем муку и замешиваем тесто, оставляем его в теплом месте на час-полтора.

Из пшена варим кашу, остужаем до комнатной температуры, добавляем растертые с солью и сахаром яйца, перемешиваем.

Разнообразие - наш "конек". Фото: Игорь КОПЫТОВ

Соединив кашу и тесто, даем им снова подойти. После этого выпекем на сковороде блины. И, наконец, тянки из тыквы.

Название этого блюда, конечно же, не имеет никакого отношения к сленговому словечку, означающему юную девицу. Тянки в былые времена считались настоящим лакомством. По форме и способу приготовления они напоминали оладушки.

В средневековой Руси тянки готовили из тыквы, а к концу XVII века с появлением картошки их стали делать еще и их этого овоща.

Для приготовления тянок из тыквы понадобится: 1 тыква, 1-2 яйца, 180 гр муки, соль по вкусу, 10 мл подсолнечного масла.

Сырую тыкву натираем на терке. Добавляем к натертой тыкве куриные яйца и перемешиваем. Добавляем в смесь муку и замешиваем тесто.

Готовое тесто берем ложкой и кладем тонким слоем на раскаленную, промазанную маслом сковороду. Выпекаем с двух сторон до готовности, как оладушки.

А вот и тянки! Фото: Игорь КОПЫТОВ

Чем запить

Учитывая, что на Масленицу в Тульском крае еще достаточно прохладно — все-таки это проводы зимы, к блинам с разнообразными начинками, да ругим блюдам подавались горячительные напитки. Только речь тут идет преимущественно о безалкогольных. Итак, чем же хозяюшки потчевали своих гостей?

Например, сбитнем.

Этот самый популярный горячий напиток на Руси вплоть до конца ХIХ века готовился как с вином, так и без. Уличные торговцы варили сбитень без вина. Во все времена сбитень ценили не только как вкусный и душистый напиток, но и употребляли как самое действенное народное средство от простуды.

Напиток готовился из меда, воды, специальных пряностей с полезными свойствами — имбиря, корицы, гвоздики, перца и ряда других. Считалось, что сбитень обладает омолаживающими свойствами, если употреблять его каждый день. Кстати первые тульские самовары предназначались именно для варки сбитня, и лишь потом приобрели привычное для нас предназначение.

Хотите попробовать приготовить самостоятельно? Тогда выбирайте большую кастрюлю. Для простого сбитня нам понадобится 1 кг меда, 20 г хмеля, 5-7 г корицы, гвоздики и мяты, плюс 4 л воды.

Растворяем мед в кипятке, добавляем хмель и пряности и кипятим 2-3 часа. Пить горячим, как чай.

Если говорить об алкогольных напитках, то тут, без сомнения, правит бал медовуха. Состав той, что готовили в разных уездных городках и селах Тульской губернии, безусловно, различается. Но во всех случаях присутствует натуральный мед, вода, карамельная патока, сахар, хмель, пряности (корица, имбирь, мускатный орех, гвоздика, кориандр, кардамон). Добавлялись также разнообразные травы - зверобой, полынь, аир, базилик, жень-шень, душица, можжевеловые ягоды, сосновые почки. А вот о способе готовки мы тактично умолчим.

Следом за Масленичной неделей приходит пост. Несмотря на ограничения употребления большого количества продуктов, постное меню на Руси в целом и на тульской земле — довольно разнообразное. Вот об этом мы и поговорим в следующий раз.