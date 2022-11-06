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Общество6 ноября 2022 11:00

Коронавирус в Тульской области: 31 новый случай заболевания за последние сутки на 6 ноября

Показатель заболеваемости идет на спад
Источник:kp.ru
Коронавирус в Тульской области: 31 новых случая заболевания за последние сутки на 6 ноября

Коронавирус в Тульской области: 31 новых случая заболевания за последние сутки на 6 ноября

Фото: Алексей ФОКИН

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 6 ноября, 79 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 180 019 человек. При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 2 человека. Никто не умер.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 186 345 человек.

Суточная смертность – 1 человек, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 337 жителей региона.

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