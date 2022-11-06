7 ноября ряд тульских домов останется без электричества Фото: Игорь КОПЫТОВ

Отключения, связанные с техническим обслуживанием сетей пройдут:

с 9:00 до 17:00 - ул. Каминского, 31-а; ул. Демонстрации, 34, 36; ул. Мосина, 8, 8-д, 10, 31; пр-т Ленина, 57, 59, 61; ул. М. Тореза, 2, 4; ул. Л. Толстого, 114-б, 114-г; ул. Болдина, 94, 96; ул. Болдина (ООО "Меткон"); ул. К. Маркса, 36-48 (чётн.), 13-37 (нечётн.); ул. Пролетарская, 1-29 (нечётн.), 1-а, 29-а; ул. Кобзева, 38-56, 66-84 (чётн.), 41-57, 65-81 (нечётн.); ул. Кап. Громова, 36-46 (чётн.), 31; 13-й пр-зд, 17, 18, 19; 19-й пр-зд, 1; Мясново: ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.), 101-б; ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.); 4-й пр-зд, 49, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б; ул. Профсоюзная, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 12; ул. Привокзальная, 44, 62, 64, 36; п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а; 1-2-3-4-5-6-й Комарские пр-ды;

с 10:00 до 15:00 - Михалково: ул. Казанская, 28.