Николай Воробьев: Мы все – одна семья, и в трудный час мы еще сильнее

В канун Дня народного единства по инициативе «Единой России» по всей стране стартовала акция взаимной поддержки родственников военнослужащих и мобилизованных.

В канун Дня народного единства по инициативе «Единой России» по всей стране стартовала акция взаимной поддержки родственников военнослужащих и мобилизованных.

Под девизом «Россия – единая семья!» От всего сЕРдца из Тульской области» в Челябинское отделение партии несколько дней назад были отправлены посылки для 50 для многодетных и нуждающихся семей солдат и офицеров. В поздравительных продовольственных наборах – традиционные тульские пряники, белевская пастила и зефир, суворовские конфеты, сувенирная продукция с изображением достопримечательностей Тулы.

В четверг, 3 ноября в Тульский региональный исполком «Единой России» из Челябинска была доставлена встречная партия подарочных комплектов для семей наших военных. В них продукты от производителей Челябинской области, путеводитель по достопримечательностям и памятникам природы Южного Урала. В коробки партийцы добавили послания со словами поддержки для семей мобилизованных в зону СВО из Тульской области.

Завтра, в День народного единства активисты городского отделения партии приступят к адресной доставке наборов.

В Челябинское отделение партии отправлены посылки для 50 для многодетных и нуждающихся семей солдат и офицеров.

- Вся Россия, патриоты великой страны встречают День народного единства с особым чувством гордости за подвиги предков и мужество наших защитников, выполняющих воинский долг в ходе спецоперации, – говорит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев. – Новая акция и ее название отражают нашу сплоченность и большую сердечность, с которой жители всех регионов откликаются на призывы поддержать военных и их семьи. Сегодня это важнейшая задача «Единой России», наших сторонников. Взаимовыручка, надежное плечо, отзывчивость и забота о тех, кому особенно непросто – в традиции нашего многонационального народа. Мы все – одна семья, и в трудный час мы еще сильнее, потому что вместе!