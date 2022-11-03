Туляки, поддержим лучшего участкового региона на всероссийском финале! Фото: материалы пресс-служб

С 1 по 10 ноября на сайте «Комсомольской правды» проходит голосование в рамках финального этапа XII ежегодного конкурса «Народный участковый». В это время каждый пользователь Интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России. Торжественная церемония награждения и вручения призов состоится в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.

Победителем регионального этапа в Тульской области стал капитан полиции Александр Кочетов, работающий в межмуниципальном отделе МВД РФ «Богородицкий» с 2014 года.

Александр следит за порядком на территории пос. Бегичевский, д.Корсаково, д.Бегичево, д.Красницы, д.Балахна, ст. Колодези со всеми расположенными на их территории промышленными предприятиями, организациями, учреждениями, дачными кооперативами и торговыми точками, а также п. Романцевский, д. Колодези, д. Шипулино, д. Покровка, д. Федоровка, д. Романцево, мкр. Дачный, х. Шахтерский,д. Упертовка, д. Балахна, х. Кобловский, х. Соколовский, дачные кооперативы, расположенные до д. Упертовка.

С начала года и до конца лета на подведомственном ему административном участке совершено 11 преступлений, 8 уже раскрыты. По словам непосредственного начальства, Кочетов обладает быстрой реакцией на изменение обстановки, коммуникабелен, что позволяет, находить быстрый контакт с различными категориями граждан.

Как говорит сам Александр, служба в полиции подразумевает под собой, прежде всего, умение быстро и правильно реагировать на внештатные ситуации и исходить из того, что все предусмотреть невозможно, и надо в своей деятельности быть готовым ко всему. Так, как-то глубокой ночью в дежурную часть поступил звонок, и гражданин сообщил, что у него из автомобиля похитили аккумулятор. Дежуря в следственной оперативной группе, Кочетов проследовал к месту преступления и приступил к розыску преступников. Обнаружив на одной из улиц подозрительную машину с находившимися в ней тремя парнями, провел досмотр и в багажнике нашел три аккумулятора и две канистры с бензином. Заявитель опознал свой аккумулятор, и молодые люди были задержаны и доставлены в отдел. После было установлено, что данные молодые люди совершили кражи аккумуляторов и бензина в соседних районах.

Поддержать своими голосами туляки могут Александра Кочетова по ссылке .

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