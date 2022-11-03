Дмитрий Миляев официально заступил на пост первого заместителя губернатора Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Также в последние дни произошел ряд изменений в структуре правительства Тульской области. Пост председателя занял Вячеслав Федорищев. Зампредом правительства снова назначен Григорий Лаврухин.

Согласно новой структуре Вячеслав Федорищев продолжит курировать экономический блок, в том числе строительство и ЖКХ. За Дмитрием Миляевым закрепили вопросы здравоохранения, сельского хозяйства и социальную сферу.

Еще один заместитель губернатора Сергей Егоров продолжит отвечать за министерство имущественных и земельных отношений, министерство транспорта, министерство природы и министерство спорта.