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Общество3 ноября 2022 6:34

Дмитрий Миляев официально заступил на пост первого заместителя губернатора Тульской области

В связи с этим он обратился чрез соцсети к жителям региона активнее обращаться к властям с предложениями
Игорь КОПЫТОВ
Дмитрий Миляев официально заступил на пост первого заместителя губернатора Тульской области

Дмитрий Миляев официально заступил на пост первого заместителя губернатора Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

Также в последние дни произошел ряд изменений в структуре правительства Тульской области. Пост председателя занял Вячеслав Федорищев. Зампредом правительства снова назначен Григорий Лаврухин.

Согласно новой структуре Вячеслав Федорищев продолжит курировать экономический блок, в том числе строительство и ЖКХ. За Дмитрием Миляевым закрепили вопросы здравоохранения, сельского хозяйства и социальную сферу.

Еще один заместитель губернатора Сергей Егоров продолжит отвечать за министерство имущественных и земельных отношений, министерство транспорта, министерство природы и министерство спорта.

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